В Перми проходит инженерно-промышленный форум

Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие больше трёх тысяч специалистов и топ-менеджеров крупных промышленных предприятий России, федеральных и региональных органов власти, представители финансовых структур, учёные, инвесторы, российские и зарубежные эксперты.