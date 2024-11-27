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В Перми проходит инженерно-промышленный форум

В первый день проходят выездные мероприятия и спортивный турнир.

Источник: Аргументы и факты

Пермский инженерно-промышленный форум проходит с 27 по 29 ноября.

В первый день запланированы выездные мероприятия на производственных площадках, спортивный турнир по мини-футболу и открытие шоу-рума РОБОТЕХ.

28 и 29 ноября на площадке «ПЕРМЬ ЭКСПО» более 40 предприятий представят свои стенды. Также запланирована обширная деловая программа.

На форуме будут также работать площадки: Выставка «Промкооперация», Выставка «Живая Кама» и Музей ИТ.

Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие больше трёх тысяч специалистов и топ-менеджеров крупных промышленных предприятий России, федеральных и региональных органов власти, представители финансовых структур, учёные, инвесторы, российские и зарубежные эксперты.

«АиФ-Прикамье» будет вести эфиры из медиагостиной. Специально к форуму вышел журнал по ключевым темам ПИПФ-2024. Найти его можно здесь.