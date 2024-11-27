В Перми проходит инженерно-промышленный форум

Пермский инженерно-промышленный форум проходит с 27 по 29 ноября.
В первый день запланированы выездные мероприятия на производственных площадках, спортивный турнир по мини-футболу и открытие шоу-рума РОБОТЕХ.
28 и 29 ноября на площадке «ПЕРМЬ ЭКСПО» более 40 предприятий представят свои стенды. Также запланирована обширная деловая программа.
На форуме будут также работать площадки: Выставка «Промкооперация», Выставка «Живая Кама» и Музей ИТ.
Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие больше трёх тысяч специалистов и топ-менеджеров крупных промышленных предприятий России, федеральных и региональных органов власти, представители финансовых структур, учёные, инвесторы, российские и зарубежные эксперты.
«АиФ-Прикамье» будет вести эфиры из медиагостиной. Специально к форуму вышел журнал по ключевым темам ПИПФ-2024. Найти его можно здесь.