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Во Владивостоке двое мужчин стреляли из окна жилого дома

Стрельба происходила из квартиры на 6 этаже на улице Сафонова.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке по адресу Сафонова, 39 двое неизвестных стреляли из ружья с окна квартиры. Действия двух мужчин были засняты на видео жительницей дома напротив. Со слов женщины, они находились в квартире на 6 этаже, откуда и совершали стрельбу рядом с припаркованными автомобилями и детской площадкой.

«Стреляли предположительно из пневматического оружия. Внизу и машины, и люди ходят, и рядом детская площадка. Очень надеюсь, что соответствующие органы обратят на это внимание», — рассказала автор видео.

Сотрудники правоохранительных органов Приморского края уже ознакомлены с опубликованным видео и проводят расследование для выяснения всех деталей произошедшего.

«По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность гражданина, причастного к инциденту, и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.