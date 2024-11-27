Во Владивостоке двое мужчин стреляли из окна жилого дома

Во Владивостоке по адресу Сафонова, 39 двое неизвестных стреляли из ружья с окна квартиры. Действия двух мужчин были засняты на видео жительницей дома напротив. Со слов женщины, они находились в квартире на 6 этаже, откуда и совершали стрельбу рядом с припаркованными автомобилями и детской площадкой.
«Стреляли предположительно из пневматического оружия. Внизу и машины, и люди ходят, и рядом детская площадка. Очень надеюсь, что соответствующие органы обратят на это внимание», — рассказала автор видео.
Сотрудники правоохранительных органов Приморского края уже ознакомлены с опубликованным видео и проводят расследование для выяснения всех деталей произошедшего.
«По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность гражданина, причастного к инциденту, и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.