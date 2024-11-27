Во Владивостоке двое мужчин стреляли из окна жилого дома

Во Владивостоке по адресу Сафонова, 39 двое неизвестных стреляли из ружья с окна квартиры. Действия двух мужчин были засняты на видео жительницей дома напротив. Со слов женщины, они находились в квартире на 6 этаже, откуда и совершали стрельбу рядом с припаркованными автомобилями и детской площадкой.