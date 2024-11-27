Влад Филат попросил прощения у народа Молдовы за Санду: «Меня часто спрашивают: “Где вы ее нашли?”

"Неблагодарность — одно из главных свойств человеческой сущности.
Устранение врагов — абсолютно логичная история.
Ликвидация соратников или тех, которые протянули тебе руку помощи в сложной ситуации — случай клинический.
С этим нужно жить.
С этим нужно умирать.
Все эти четыре непростых года Правительство Румынии помогало нам, как могло: газ, электричество, вакцины, финансовая помощь, итд.
Лидеры правящего альянса Марчел Чолаку и Николае Чукэ не раз высказывали открытую поддержку Майе Санду и неруководимой ею партии.
Госпожа президент вовсю улыбалась и благодарила Румынию.
Она даже просила граждан Румынии экономить электричество, чтобы хоть немного перепадало и нам.
В первом туре президентской кампании Майя Санду и ПДС официально подержали председателя Национально-Либеральной Партии Румынии, Николая Чукэ, но на сам деле она и ПДС подыграли Елене Ласкони.
Всего две с небольшим тысячи голосов, ушедших, по милости Майи Санду, от Чукэ к Ласкони, не позволили председателю Социал-Демократической Партии Румынии, Марчелу Чолаку выйти во второй тур и стать президентом Румынии.
И Чолаку, и Чукэ уже подали в отставку с должности председателей руководимых ими партий.
Именно таким образом госпожа Санду отблагодарила румынское Правительство за оказанную помощь.
У меня нет проблем с Еленой Ласкони.
Майя Санду подложит и ей свинью. Это всего лишь дело времени.
Румыния выберет того президента, которого сочтет нужным. Но почему бы не поддержать Ласкони по-человечески, с первого тура, открыто?
Это даже не лицемерие.
Это апофеоз лицемерия.
Две сильнейших партии Румынии лишились своих лидеров по одолжению той, которая на обед съедает пол-яйца, а на ужин руководителя антикоррупционной прокуратуры.
Госпоже президенту уже мало осчастливленной ею страны.
Майя Санду покалечила весь политический класс Молдовы и уже выходит на международный уровень.
Все прошедшие через узкую дверь президентуры сегодня тише воды, ниже травы.
Есауленко тревожно спит в Баку, Юлиан Русу и Дорел Мустяцэ исчезли с радаров, Сергей Литвиненко грустит, Анне Ревенко скоро на выход, Наталья Гаврилица так и поняла, как стала премьером и не поняла, как ушла в отставку.
А сколько таких?!
Будут ли к ним в будущем вопросы? Скорее да, чем нет.
Судьи, прокуроры, офицеры уголовного преследования, защищающие сегодня режим, но уже и собственную свободу, должны осознать какому риску они подвергают себя в будущем и учитывать, что в назначенный день их вышвырнут на улицу, прямо под дверь антикоррупционной прокуратуры.
Майя Санду не руководит страной, она вручную управляет госаппаратом.
Ей не нужна страна, ей нужна власть. Не во имя чего-то, а вопреки всему. Люди не в счет!
Я часто езжу по стране.
Встречи с коллегами заканчиваются дружескими, открытыми беседами.
Эти люди прошли со мной через многое.
В конце каждой из этих встреч кто-то очень тихо спрашивает: «Где вы, черт возьми, её нашли?».
Когда-то этот вопрос был мне неприятен.
Теперь я его уже жду.
Я действительно ошибся.
Сильно ошибся.
И прошу у всех за это прощения", написал бывший премьер-министр Влад Филат.