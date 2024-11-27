Влад Филат попросил прощения у народа Молдовы за Санду: «Меня часто спрашивают: “Где вы ее нашли?”

Судьи, прокуроры, офицеры уголовного преследования, защищающие сегодня режим, но уже и собственную свободу, должны осознать какому риску они подвергают себя в будущем и учитывать, что в назначенный день их вышвырнут на улицу, прямо под дверь антикоррупционной прокуратуры.