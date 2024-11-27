Новый туристический налог появится в Бурятии с 2025 года: как и кто должен платить за отдых

Планируется, что бюджет города за 2025 год благодаря сборам пополнится примерно на 10 миллионов рублей. Кстати, платить сбор будут не все. Депутаты расширили перечень льготников. В первую очередь, от него будут освобождены граждане России младше 18 лет, жители республики Бурятия и инвалиды l и ll групп, с детства и дети-инвалиды, а также: