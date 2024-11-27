Новый туристический налог появится в Бурятии с 2025 года: как и кто должен платить за отдых

Вот уже шесть лет популярные города у туристов присоединяются к введению туристического налога. Сборы уже есть в Краснодаре, Великом Новгороде, Ростове-на-Дону, Архангельске, Перми, Казани и других региональных центрах. Со следующего года список пополнит Улан-Удэ — столица республики Бурятия. Рассказываем, как и кто будет платить экспериментальный налог.
Туристический налог в Улан-Удэ со следующего года будет экспериментальным. Его планируют взимать только во втором и третьем квартале.
— Его ставка будет постепенно увеличиваться до 2030 года, достигнув максимального значения в 5%. При этом сумма минимального налога не может быть меньше 100 рублей за номер за сутки проживания, — поделились в пресс-службе горсовета Улан-Удэ.
Решение о введении сбора с гостиниц приняли депутаты городского совета 27 ноября. При заселении туристы будут оплачивать номер, в стоимость которого уже включен налог. Поэтому отдельно делать отчисления отдыхающим не придется, все платежи берет на себя руководство хостелов и отелей.
— Мы уверены, что введение туристического налога станет важным шагом на пути к развитию туризма в Улан-Удэ. Собранные средства будут использованы для улучшения инфраструктуры города и создания комфортных условий для гостей, — отметил председатель городского Совета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.
Планируется, что бюджет города за 2025 год благодаря сборам пополнится примерно на 10 миллионов рублей. Кстати, платить сбор будут не все. Депутаты расширили перечень льготников. В первую очередь, от него будут освобождены граждане России младше 18 лет, жители республики Бурятия и инвалиды l и ll групп, с детства и дети-инвалиды, а также:
— Герои Советского Союза, РФ и полные кавалеры ордена Славы. Герои Социалистического Труда, Труда Российской Федерации и награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов, — поделились в горсовете.
Туристический налог не надо платить участникам спецоперации, ветеранам и инвалидам боевых действий.