Российско-китайский вуз в Шэньчжэне создаст базу артефактов

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, открывший международную лабораторию для исследования предметов культуры и искусства, создаст базу данных артефактов с подтвержденной подлинностью. Об этом на полях IV Конгресса молодых ученых сообщила ТАСС начальник управления академической политики МГУ-ППИ Лемка Измайлова.
Лаборатория, развивающая междисциплинарные подходы к научной экспертизе таких предметов, создана на базе Центра искусств университета. Исследователи оценивают свойства каменных, металлических, деревянных и керамических предметов обихода разных периодов истории территорий современного Китая, включая предметы тангутского государства Западное Ся и экспонаты, которые предположительно могли относиться к государству киданей Ляо.
«Мы намерены создать базу данных предметов искусства и культуры, чья подлинность подтверждена с помощью лабораторных исследований. В условиях распространения подделок это будет служить своеобразным знаком качества для коллекционеров», — отметила она в разговоре с корреспондентом ТАСС.
Совместный университет МГУ-ППИ — проект правительства Шэньчжэня, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Меморандум о создании первого совместного университета РФ и КНР был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита Владимира Путина в Китай. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Сегодня здесь учатся около 3, 5 тыс. студентов, в 2025 году их количество должно возрасти до 5 тыс. человек. Вуз реализует более 200 исследовательских проектов.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.