Российско-китайский вуз в Шэньчжэне создаст базу артефактов

Совместный университет МГУ-ППИ — проект правительства Шэньчжэня, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Меморандум о создании первого совместного университета РФ и КНР был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита Владимира Путина в Китай. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Сегодня здесь учатся около 3, 5 тыс. студентов, в 2025 году их количество должно возрасти до 5 тыс. человек. Вуз реализует более 200 исследовательских проектов.