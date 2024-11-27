Потеряла маму и сестру в ДТП, заболела раком: как сложилась судьба школьницы, на которую разом свалились жуткие несчастья

Пять лет назад на счастливую многодетную семью Стич из Братска одна за другой обрушились страшные беды. Тогда супруги вместе с тремя дочерьми возвращались на своей машине из Красноярска, где провели отпуск. Страшная автокатастрофа унесла жизни матери и одной из четырехлетних двойняшек… Выжили отец Сергей и две дочери — 12-летняя Оля и четырехлетняя сестра. Однако беда не пришла одна… После ДТП врачи обнаружили у Оли травму спинного мозга. Школьница должна была на всю жизнь остаться прикованной к постели. Но силе духа сибирячке можно только позавидовать. Спустя долгие тренировки девочка стала делать первые шаги, держась за отца, как вдруг очередная напасть… Саркома бедренной кости четвертой стадии. Злокачественная опухоль. Но и ее Оля победила. Сибирячка год находится в ремиссии. Подробности — в материале КП-Иркутск.