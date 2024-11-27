Потеряла маму и сестру в ДТП, заболела раком: как сложилась судьба школьницы, на которую разом свалились жуткие несчастья

Пять лет назад на счастливую многодетную семью Стич из Братска одна за другой обрушились страшные беды. Тогда супруги вместе с тремя дочерьми возвращались на своей машине из Красноярска, где провели отпуск. Страшная автокатастрофа унесла жизни матери и одной из четырехлетних двойняшек… Выжили отец Сергей и две дочери — 12-летняя Оля и четырехлетняя сестра. Однако беда не пришла одна… После ДТП врачи обнаружили у Оли травму спинного мозга. Школьница должна была на всю жизнь остаться прикованной к постели. Но силе духа сибирячке можно только позавидовать. Спустя долгие тренировки девочка стала делать первые шаги, держась за отца, как вдруг очередная напасть… Саркома бедренной кости четвертой стадии. Злокачественная опухоль. Но и ее Оля победила. Сибирячка год находится в ремиссии. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Хотели показать детям зоопарк».
Сергей Стич с супругой прожил в браке около 15 лет. За это время у пары на свет появились дочь Ольга, которой сейчас 17 лет, и две двойняшки, выжившей девочке исполнилось девять лет.
На помощь Оле пришел весь ее родной город. Фото: личный архив Ольги.
— Летом 2019 года всей семьей отправились в отпуск в Красноярск, — рассказывал ранее Сергей КП-Иркутск. — Хотели показать детям зоопарк и аквапарк.
Путешествие в другой регион проходило на машине. За рулем Сергей, впереди на пассажирском супруга, а сзади — дочери.
— Возвращались домой, как вдруг на встречную полосу выехала машина, за рулем была девушка, — говорил Сергей. — Пытался избежать столкновения, свернул на обочину, но не вышло…
Больше не сможет ходить.
Удивительно, но первая двойняшка почти не пострадала, отделалась только ушибами. Сергей получил переломы, а Оле поставили позвоночно-спинномозговую травму. Врачи сказали, что ходить она больше не сможет… Но школьница настоящий боец! На реабилитации выкладывалась на максимум. Сначала долго училась ползать, потом вставать на колени. Казалось, восстановление идет, виден прогресс! Но летом у сибирячки вдруг поднялась температура под 40.
— Обследование показало рак. Олю забрали бортом санавиации в Иркутск, где подтвердили диагноз. Требовались операция и химиотерапия, — говорил Сергей.
Сначала терапию школьница проходила в Иркутске. Но вскоре девочку увезли в Москву на операцию по замене пораженного участка кости. О том, чтобы встать на ноги, уже не шло и речи. Спустя время Оля вернулась в родное Приангарье. Только вот не домой в Братск, а в Иркутск, где ее ждало лечение.
Школьница должна была на всю жизнь остаться прикованной к постели. Фото: личный архив Ольги.
На помощь Оле пришел весь ее родной город. В школе Братска, где училась девочка, осенью 2022 года провели благотворительную ярмарку.
— Придумали специальную школьную валюту — «Дар», — рассказывал классный руководитель Оли Любовь Быкова. — Ей можно было расплатиться за любой товар. При входе в школу стояли два обменных пункта, где учителя меняли гостям рубли. Самым дорогим товаром было керамическое блюдо стоимостью 1,5 тыс. руб. Много было вкусностей, выпечки. Все выглядело, как в сказке про «Скатерть-самобранку». Раскупили почти все!
За один вечер сибиряки собрали 210 тыс. руб. Все средства передали Сергею.
«Встать на ноги — моя заветная мечта».
Химиотерапия длилась вплоть до декабря 2023 года. Через пару месяцев на обследовании медики сказали, что не видят опухоли. Однако выводы было рано делать. Только спустя полгода Оля услышала долгожданные слова от врача: «Вы в ремиссии!».
Сейчас сибирячка каждые три месяца проходит проверки в клиниках. К слову, это ей никак не мешает уже как полгода быть студенткой колледжа при университете «Сириус».
— Учусь на программиста, — рассказывает Оля корреспонденту КП-Иркутск. — Почему эта специальность? Идея появилась еще во время лечения. Лежа в палате, решила попробовать программировать, ведь ноутбук был всегда при мне. Так понравилось, что захотелось выучиться на айти-специалиста. В будущем можно работать из любой точки мира.
Химиотерапия длилась вплоть до декабря 2023 года. Фото: личный архив Ольги.
Живет Оля в общежитии. Пока у нее нет соседки по комнате. Однако сибирячка и сама прекрасно справляется с бытом, хотя и передвигается на инвалидном кресле.
— Папа безумно переживал, отпуская одну в большой город. Но сейчас мы почти каждый час на связи. Скучаю по нему и сестре. Возможно, увидимся на зимних каникулах. А летом 2025 года планируем начать реабилитацию, чтобы скорее встать на ноги. Пока это моя самая большая мечта. Хотя и сама поддерживаю себя в форме, занимаясь лечебной физкультурой. Упражнения выполняю на спину и руки.
В колледже Оля уже завела друзей, они всегда готовы помочь ей, если необходимо. В свободное от занятий время она любит гулять по территории колледжа и читать.