В Таганроге взяли под стражу мать умершего 6-месячного мальчика

По предварительным данным пресс-службы СУ СК России по Ростовской области, 24 ноября 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения травмировала своих детей. После этого один из младенцев скончался, а второй оказался в больнице. В рамках предварительного следствия дело возбуждено по статьям «Убийство» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).