Поддержка семей является главной задачей: Замглавы администрации Ростова рассказала о помощи многодетным

В юбилейный для Ростова-на-Дону год — 275-летия со дня основания — в донской столице многое делается для ее молодого поколения. И в беседе с заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Еленой Кожуховой мы сегодня обсуждаем помощь семьям с детьми, систему дополнительного образования, где развивают таланты юных ростовчан, и поддержку педагогов, которые вносят огромный вклад в воспитание молодежи.