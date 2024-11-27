Поддержка семей является главной задачей: Замглавы администрации Ростова рассказала о помощи многодетным

В юбилейный для Ростова-на-Дону год — 275-летия со дня основания — в донской столице многое делается для ее молодого поколения. И в беседе с заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Еленой Кожуховой мы сегодня обсуждаем помощь семьям с детьми, систему дополнительного образования, где развивают таланты юных ростовчан, и поддержку педагогов, которые вносят огромный вклад в воспитание молодежи.
ВСЕ — ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ.
Поддержка семей, в которых воспитываются дети, является главной задачей в работе администрации города, подчеркнула Елена Кожухова. Практически пятая часть жителей Ростова-на-Дону — это дети до 18 лет. И сегодня в донской более 185 тысяч детей посещают детсады и школы.
— Важно, чтобы эти учреждения были доступны семьям. И для этого у нас столь высоки темпы строительства социальных объектов, — заметила Елена Николаевна.
В зоне внимания городских властей — многодетные ростовчане, семьи военнослужащих и мобилизованных, приемные, а также воспитывающие детей-инвалидов.
— На сегодня день мерами социальной поддержки пользуются порядка 30 тысяч семей с детьми. На их предоставление в текущем году предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей. 445 семей с детьми заключили социальные контракты на общую сумму в 112,4 миллиона рублей.
Также в нынешнем году 800 семей получают ежемесячную выплату на третьего ребенка и последующих детей до достижения малышом трехлетнего возраста. Всего на эти цели выделено 96,3 миллиона рублей. Кроме того, для семей с детьми предоставляется еще ряд мер поддержки: от регионального маткапитала до помощи в тяжелой жизненной ситуации.
ЧТОБЫ РОСЛИ И РАЗВИВАЛИСЬ.
Мало ребенка поднять и выучить в школе. Свой будущий жизненный путь он выбирает, пробуя себя в самых разных увлечениях. Именно поэтому для детей в Ростове-на-Дону выстроена развитая система дополнительного образования.
— Более 92 тысяч детей в возрасте от пяти до 17 лет посещают 36 учреждений дополнительного образования города. В этой системе действуют 17 учреждений, работающих по шести направлениям: художественному, физкультурно-спортивному, естественнонаучному, техническому, социально-гуманитарному и туристско-краеведческому, — перечисляет Елена Кожухова. — От этих учреждений более шести тысяч кружков и секций работают в 103 школах и 129 детских садах.
Образование по самым разным творческим направлениям дети получают в 13 учреждениях культуры города: они занимаются хореографией, вокалом, театральным и изобразительным искусством, игре на музыкальных инструментах. А в шести спортивных учреждениях допобразования Ростов проходит подготовка ребят по 50 (!) видам спорта.
ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГАМ.
И, конечно, огромный вклад в воспитание, в будущее наших детей вносят именно педагоги. Город ценит их труд и старается всячески поддержать.
— Власти города принимают меры по привлечению для работы в школы молодых специалистов. И с этой целью депутаты гордумы и глава администрации издают нормативные акты по предоставлению нашим педагогам мер социальной поддержки, — говорит Елена Николаевна.
Так, с начала этого года молодым специалистам предоставляют ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
в размере двух тысяч рублей — ее получают 117 педагогов. А с 1 сентября молодые семьи и выпускники получают ежемесячную компенсацию за наем жилого помещения в размере 15 тысяч рублей.
— Еще с 2023 года выплату в размере 30 тысяч рублей получают 150 муниципальных координаторов реализации программ наставничества.
А с целью повышения престижа профессии учителя и социальной поддержки педагогов в городе ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства — «Учитель года», «Искусство воспитания», «Наставник года». Так, в 2024 году общий призовой фонд составил 3,5 миллиона рублей.
— Также администрацией продолжена практика по предоставлению служебного жилья педагогам. В этом году они получили 15 квартир в микрорайоне ДОСААФ. Всего же за пять лет педагогам Ростова выделено 125 служебных квартир.