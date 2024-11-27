«Встретить любовь дважды — надо быть двойным счастливчиком!» Белорусский хоккеист Дмитрий Мелешко, вдовец умершей от рака блогера Надежды Мелешко, раскрыл новые отношения

Вдовец белорусского блогера Надежды Мелешко, которая умерла от рака, известный хоккеист Дмитрий Мелешко перестал скрывать новую спутницу.
Белорусский блогер, супруга известного белорусского хоккеиста Дмитрия Мелешко Надежда Мелешко умерла 23 марта 2023 года. Ей было всего 35 лет, у нее осталось двое сыновей.
Белоруска мужественно и отчаянно боролась с болезнью и не опускала руки до самого последнего дня. Фото: соцсети.
В конце 2019 года у невероятно красивой и бесконечно обаятельной Надежды обнаружили рак, Началась борьба с агрессивной болезнью, курсы химиотерапии — и, казалось, наступила ремиссия. Увы, рак вернулся в 2021 году, в печени обнаружили метастазы. Надежда не опустила руки и мужественно боролась за жизнь, а Дмитрий принял решение о завершении своей карьеру, хотя в Беларуси у него все складывалось успешно, он играл в команде президента Лукашенко. Супруг Надежды решил быть вместе с женой, семья уехала в Германию, где лечение Надежды продолжилось… Увы, весной 2023 года ее не стало.
В семье — двое сыновей. Фото: соцсети.
Как говорилось, в семье растут двое сыновей, и Дмитрий Мелешко просто не мог опустить руки, ведь Надежда до последнего оставалась жизнелюбивой оптимисткой.
Спустя полгода после ухода супруги Дмитрий поделился личным. Фото: соцсети.
Некоторое время назад на своей странице в соцсети Дмитрий Мелешко поделился несколькими публикациями, в которых он стоит рядом с приятной улыбчивой блондинкой. Первая фотография — вот такая — не сопровождалась никаким текстом.
Такой снимок появился в аккаунте Дмитрия. Фото: соцсети.
А вот под появившемся спустя несколько месяцев вторым совместным снимком Дмитрий поставил смайл: алое сердце.
Про спутницу Дмитрий известно немногое. Фото: соцсети.
Судя по соцсетям, спутницу Дмитрия Мелешко зовут Елена, ей 37 лет, у девушки есть сын. Где и как произошло знакомство — об этом пара пока не рассказала.
Фолловеры в соцсетях неоднозначно отреагировали на эти публикации Дмитрия Мелешко. Часть подписчиков в комментариях высказываются в том духе, что, быть может, не следовало афишировать новые романтические отношения. Другие же подписчики придерживаются несколько иной точки зрения: «Есть великое счастье — встретить любовь, а встретить дважды — надо быть дважды счастливчиком!». Это мнение, равно и как противоположная позиция, получило немало одобрительных лайков.
Надежда написала очень честную книгу, но не дожила до ее опубликования. Фото: соцсети.
Впрочем, сам Дмитрий Мелешко на подобного рода моменты смотрит, кажется, несколько отстраненно, свою личную жизнь он не комментирует.
Мужчина по-прежнему сфокусирован, кроме прочего, на воспитании сыновей.
«Недавно был приглашен с детьми на мероприятие “1000 игр Динамо”. Приятно и трогательно было увидеться со всеми, прочувствовать командный дух хоккея. Волнительно было снова выйти на лед, видеть полную арену болельщиков, ощутить их мощную энергетику, как и раньше, когда играл за родной клуб “Динамо”. Этот вечер мне запомнится надолго. Ведь это часть моей жизни… Горжусь, что являюсь частью истории “Динамо”, — написал Дмитрий вот под этой фотографией.
Дмитрий с сыновьями на хоккейном юбилейном матче. Фото: соцсети.
Фолловеры, в массе своей, сходятся во мнении, что такая позитивная, оптимистичная и деятельная позиция — вполне соответствует тем жизненным принципам и установкам, которых придерживалась Надежда Мелешко.
К слову, девушка написала предельно искреннюю и невероятно эмоциональную «Книгу Надежды. Утро наступает всегда», увы, до выхода ее в тирах, она не дожила. Вот о чем написала в своей книге белорусский блогер Надежда Мелешко, которая умерла от рака груди.
Ранее мы писали о том, что пропавший было с радаров (так, по крайней мере, показалось многим) уроженец Минска Дмитрий Шепелев снялся во втором сезоне популярного музыкального сериала «Плакса». И на экранах Дмитрий появится не один, а вместе с сыном Платоном, которого родила умершая от рака Жанна Фриске (читать далее вот тут). Рассказывали мы и о том, что изменится в Беларуси с 1 декабря 2024 года — про все самые важные изменения последнего месяца уходящего 2024-го года — вот здесь.