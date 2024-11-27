«Встретить любовь дважды — надо быть двойным счастливчиком!» Белорусский хоккеист Дмитрий Мелешко, вдовец умершей от рака блогера Надежды Мелешко, раскрыл новые отношения

Ранее мы писали о том, что пропавший было с радаров (так, по крайней мере, показалось многим) уроженец Минска Дмитрий Шепелев снялся во втором сезоне популярного музыкального сериала «Плакса». И на экранах Дмитрий появится не один, а вместе с сыном Платоном, которого родила умершая от рака Жанна Фриске (читать далее вот тут). Рассказывали мы и о том, что изменится в Беларуси с 1 декабря 2024 года — про все самые важные изменения последнего месяца уходящего 2024-го года — вот здесь.