Создана карта сейсмичности Кузнецкого угольного бассейна

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые Института горного дела Уральского отделения Российской академии наук создали базу данных природной и техногенной сейсмичности Кузнецкого угольного бассейна. В результате выявлено «разбегание» наблюдательных пунктов Кузбасса и Алтая со скоростью до 2,6 см в год, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Авторы исследования заявляют, что перемещение крупных объемов природных ископаемых — до 400 млн куб. м горной массы ежегодно — изменяет геологическую среду в районе Кузнецкого угольного бассейна, нарушает стабильность и равновесное состояние недр. Это привело к повышению сейсмической активности региона. Созданная база данных поможет действующим горнодобывающим предприятиям на территории Кузбасса и Алтая обеспечивать безопасность сложных объектов промышленной инфраструктуры.
«База данных содержит данные о скоростях современных геодинамических движений Кузбасса и Алтая: название станции и ее координаты, период мониторинга (количество серий и общая продолжительность), величины современных геодинамических движений по осям координат (широта, долгота, высота). Данные определены на основе экспериментальных исследований закономерностей изменений во времени пространственных координат специальных мониторинговых станций региона», — сообщили в министерстве.
Исследователи изучили экспериментальные данные для Кузнецкого горнодобывающего региона, составили графики распределения скоростей современных геодинамических движений наблюдательных пунктов. В результате установлены зоны концентрации деформаций земной поверхности, что является индикатором негативных последствий эксплуатации недр в процессе добычи, переработки, и размещения отходов производства.
«При анализе полученных временных рядов сделаны следующие выводы: не обнаружено свидетельств подготовки сейсмического события, зафиксировано “растягивание” массива в меридиональном направлении после техногенного землетрясения. Пункты “разбегаются” по широте, скорее всего, это связано с преобладающим субмеридиональным простиранием основных тектонических нарушений», — добавили в министерстве.