Создана карта сейсмичности Кузнецкого угольного бассейна

«База данных содержит данные о скоростях современных геодинамических движений Кузбасса и Алтая: название станции и ее координаты, период мониторинга (количество серий и общая продолжительность), величины современных геодинамических движений по осям координат (широта, долгота, высота). Данные определены на основе экспериментальных исследований закономерностей изменений во времени пространственных координат специальных мониторинговых станций региона», — сообщили в министерстве.