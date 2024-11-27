Усовершенствован способ обезболивания при операциях у домашних животных

Ветеринарные хирурги усилили эффект обезболивания путем комбинации и одновременного применения при операциях в области грудной клетки блокад межфасциальных блоков. Первый — блокада в плоскости мышц, выпрямляющих спину. Первый — блокада в плоскости мышц, выпрямляющих спину. Второй — блокада нервов в области передней зубчатой мышцы, расположенной на боковой поверхности грудной клетки. Третий — блокада между мышцами живота в подреберной области. Все процедуры проводились под контролем ультразвука для точного введения анестетика.