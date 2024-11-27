Усовершенствован способ обезболивания при операциях у домашних животных

КАЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) усилили эффективность нового подхода к обезболиванию при операциях у собак и кошек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«В ходе исследования ученые применяли специальные блокады между мышечными слоями, что позволило значительно снизить дозу или полностью исключить использование наркотических обезболивающих препаратов. Метод показал отличные результаты при хирургическом лечении различных опухолей в области грудной клетки», — рассказали в пресс-службе.
Исследование проводилось на базе СПбГУВМ и ветеринарных клиник «Вега» и «Перспектива-вет» Санкт-Петербурга. В нем участвовали 49 животных — 30 собак и 19 кошек, которым требовалось удаление опухолей в области грудной клетки. Средний возраст пациентов составил около 10 лет.
«Контроль боли является важной составной частью любого хирургического лечения, но у онкологических пациентов недостаточный контроль боли непосредственно влияет на результаты лечения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. При хирургическом лечении выраженный болевой синдром увеличивает время нахождения животного в стационаре и увеличивает риск развития послеоперационных осложнений», — приводит пресс-служба слова профессора кафедры общей, частной и оперативной хирургии СПбГУВМ Бориса Семенова.
Об особенностях метода.
Ветеринарные хирурги усилили эффект обезболивания путем комбинации и одновременного применения при операциях в области грудной клетки блокад межфасциальных блоков. Первый — блокада в плоскости мышц, выпрямляющих спину. Первый — блокада в плоскости мышц, выпрямляющих спину. Второй — блокада нервов в области передней зубчатой мышцы, расположенной на боковой поверхности грудной клетки. Третий — блокада между мышцами живота в подреберной области. Все процедуры проводились под контролем ультразвука для точного введения анестетика.
При операциях по удалению опухолей молочных желез наилучший эффект показала блокада в области передней зубчатой мышцы — у животных после операции боль отсутствовала полностью. При более сложных вмешательствах, например, при удалении крупных опухолей с лимфатическими узлами, врачи комбинировали разные виды блокад.
«За время исследования не было осложнений, связанных с применением межфасциальных блоков. Все животные хорошо перенесли операции и быстро восстановились. Особенно важно, что метод позволил минимизировать использование наркотических анальгетиков, что критически важно для пожилых животных и пациентов с ослабленным здоровьем», — отметили в пресс-службе.
Эффективность обезболивания оценивали комплексно: во время операции контролировали частоту сердечных сокращений, дыхательных движений и артериальное давление, а после операции применяли специальную шкалу оценки боли.
Работа выполнена учеными кафедры общей, частной и оперативной хирургии СПбГУВМ. Результаты исследования опубликованы в «Международном вестнике ветеринарии».