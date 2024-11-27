Снег и гололедица создали сложные погодные условия на дорогах Беларуси

27 ноября на большей части Беларуси отмечаются сложные погодные условия: мокрый снег с дождем, температура около нуля, налипание мокрого снега и гололедица, сообщает МВД Беларуси.
В этих условиях водителям важно быть особо внимательными на дорогах. Следить за безопасной скоростью, дистанцией, не допускать резких маневров.
Следует пристегнуться самим и обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей, предупреждают в МВД.
При плохой видимости водителям следует включить фары, а пешеходам обозначать себя световозвращающими элементами.
Ранее мы писали, что свыше десяти камер будут ловить нарушителей ПДД на перекрестке в Минске.
Еще милиция напомнила белорусским водителям о необходимости сезонной смены шин.
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