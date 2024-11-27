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Снег и гололедица создали сложные погодные условия на дорогах Беларуси

Сложные погодные условия отмечаются на большей части территории Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

27 ноября на большей части Беларуси отмечаются сложные погодные условия: мокрый снег с дождем, температура около нуля, налипание мокрого снега и гололедица, сообщает МВД Беларуси.

В этих условиях водителям важно быть особо внимательными на дорогах. Следить за безопасной скоростью, дистанцией, не допускать резких маневров.

Следует пристегнуться самим и обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей, предупреждают в МВД.

При плохой видимости водителям следует включить фары, а пешеходам обозначать себя световозвращающими элементами.

Ранее мы писали, что свыше десяти камер будут ловить нарушителей ПДД на перекрестке в Минске.

Еще милиция напомнила белорусским водителям о необходимости сезонной смены шин.

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