В Омске пройдут межрегиональные соревнования по боксу памяти Александра Островского

Предварительные бои стартуют, сегодня, в 27 ноября в 17.00 часов в Центре единоборств по адресу: улица Вавилова, 45/2. Финал соревнований состоится 30 ноября. Боксерские поединки пройдут в 18 весовых категориях среди мужчин и женщин. Победителям вручат медали, дипломы и памятные подарки, а также право претендовать на получение разряда «Кандидат в мастера спорта».
Соревнования памяти прославленного боксера, заслуженного мастера спорта России Александра Островского проводятся в Омске с 2004 года. Организаторами турнира выступают Министерство спорта Омской области и Центр спортивной подготовки по боксу имени Алексея Тищенко.
«Омская школа бокса воспитала не одно поколение чемпионов, которые добились успехов на мировом уровне. ОНПЗ вносит весомый вклад в развитие этого вида спорта. Благодаря поддержке предприятия наш регион имеет возможность принимать соревнования высокого уровня, а талантливые боксеры получают шанс заявить о себе и выступить на федеральных турнирах. Как спортсмен знаю, насколько это важно для карьеры», — прокомментировал двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.
Также в партнерстве с ОНПЗ при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» в регионе проводится чемпионат Сибири по боксу. Соревнования посвящены памяти первого директора Омского нефтеперерабатывающего завода и имеют полувековую историю. В прошлом году участница чемпионата омичка Салтанат Меденова завоевала золото в своей весовой категории, а затем подтвердила лидерство на Чемпионате России, одержав уверенную победу.
«ОНПЗ на протяжении многих лет ведет системную работу по развитию спортивной инфраструктуры в Омской области. Наша цель — сделать здоровый образ жизни доступным для всех и вовлекать в него как можно больше людей, особенно молодое поколение. Приобщая молодежь к спорту, мы делаем важный вклад в будущее региона и страны», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Еще больше интересных фактов об истории омского бокса можно узнать, пройдя специальный тест: (https://omsk.aif.ru/boks-alternativa-ulice/).