В Омске пройдут межрегиональные соревнования по боксу памяти Александра Островского

«ОНПЗ на протяжении многих лет ведет системную работу по развитию спортивной инфраструктуры в Омской области. Наша цель — сделать здоровый образ жизни доступным для всех и вовлекать в него как можно больше людей, особенно молодое поколение. Приобщая молодежь к спорту, мы делаем важный вклад в будущее региона и страны», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.