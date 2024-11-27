Купила на аукционе: Под Ростовом пенсионерка устроила хозяйство во дворе ФАПа и не пускает врачей

— Сложившаяся ситуация вызывает много вопросов. И первый — почему было принято решение о продаже нежилого помещения, расположенного в одном здании с ФАП? В ответе администрации была фраза, что в 2011 году его перевели из статуса нежилого в жилое. Но действительно ли в тот период оно было пригодно для проживания? Далее — нет ли в действиях собственницы злоупотреблений, для того, что бы заставить выкупить у нее ранее приобретенное, наверняка, по бросовой цене помещение для муниципальных нужд. И сколько сейчас заплатит бюджет при выкупе этого помещения, ранее проданного с аукциона? В любом случае выкуп возможен только после признания помещения не пригодным для проживания. А вот что касается, порядка пользования земельным участком, который арендует несколько лиц, то он может быть установлен либо соглашением сторон, либо, в случае его не достижения, в судебном порядке. Поэтому единственным выходом для Комитета будет действительно обращение с иском в суд.