Купила на аукционе: Под Ростовом пенсионерка устроила хозяйство во дворе ФАПа и не пускает врачей

История конфликта между жителями слободы в Ростовской области и пенсионеркой, которая купила часть фельдшерско-акушерского пункта, получила продолжение. Администрация Миллеровского района прислала официальный ответ на запрос редакции «КП-Ростов-на-Дону» о том, как такое в принципе могло произойти и что теперь делать жителям.
Пенсионерка взяла в аренду земельный участок из архива героя публикации.
«ДЕРЖУСЬ ТРИ ГОДА».
Напомним, в редакцию обратились читатели из слободы Нижненагольной, где проживает около 750 человек. Люди не могут найти управу на пенсионерку, которая поселилась в ФАПе. Она ругается с медиками и посетителями, не пускает во двор автомобили с диагностическим оборудованием.
— Во дворе медпункта Надежда Петровна сваливает мусор и пасет гусей, — рассказала фельдшер Анастасия Синельник. — Пациенты вынуждены идти ко мне по грязи и птичьему помету. Все это заносится в помещение. Какая уж тут инфекционная безопасность! При этом она еще и ругается, что посетители топчут ее город.
Надежда Петровна разбила во дворе медпункта город и развела гусей из архива героя публикации.
Анастасия приезжает в ФАП из соседней слободы дважды в неделю. Медик лечит ОРВИ, делает перевязки послеоперационным больным, а в случае серьезных проблем со здоровьем — направляет к узким специалистам. На плановый осмотр к ней приносят и новорожденных.
— Но Надежда Петровна установила вокруг медицинского пункта забор. Попасть в него теперь можно только через узкую калитку. Но в нее не проедет даже детская коляска. Уголь и дрова наша истопница хранит у себя дома, а потом по ведру приносит в ФАП.
Но, пожалуй, главная проблема заключается в том, что в медпункт не могут проехать машины с оборудованием для флюорографии и маммографии. И тогда врачи вынуждены принимать пациентов возле сельского клуба, потому что там есть возможность подключаться к электричеству.
Анастасия Синельник говорит, что прежнего фельдшера пенсионерка «выжила».
— Держусь уже три года, хотя она выдумывает всякие сказки и пишет жалобы, что я гоняюсь за ней с топором.
Забор мешает заезжать на территорию ФАПа медикам из архива героя публикации.
«ИНАЧЕ — ЛЕТАТЬ НАМ ЧЕРЕЗ ЗАБОР».
Местные жители недоумевали: как пожилая женщина заполучила часть медпункта?
— В нашем ФАПе — несколько помещений. В одном ведется прием пациентов, другое предназначалось для проживания медиков, — рассказывает жительница слободы Нижненагольной Наталия Павленко. — Прежний фельдшер пользовалась им недолго — переехала в собственный дом. Жилье опустело и со временем пришло в упадок.
Вот сюда-то и вселилась пенсионерка. Сказала, что ей дали на это добро местные власти. Взамен обещала привести помещение в порядок.
— Мы очень радовались, когда в нашей слободе заработал ФАП. Без него за медицинской помощью надо было ехать либо 55 километров — в Центральную районную больницу, либо 12 км в соседнее село. Но теперь возникла другая проблема. К Надежде Петровне мы ходили к ней всей деревней, пытались образумить. Но она поставила ультиматум — съедет из ФАПа за шестьсот тысяч рублей. Мол, на эти деньги купит себе новый дом. А иначе — летать нам через забор.
Пенсионерка использует территорию ФАПа для хранения всякой всячины из архива героя публикации.
«ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАШЕНИЕ».
Редакция «КП-Ростов-на-Дону» направила официальный запрос в администрацию Миллеровского района по поводу сложившейся ситуации. И на днях получили ответ.
Из него следует, что Надежда Петровна действительно купила помещение ФАПа площадью 91,2 кв.м. в результате открытых торгов. Другая часть здания — площадью 50 квадратных метров — находится в оперативном управлении Центральной районной больницы. Также Комитет по управлению имуществом Миллеровского района заключил с пенсионеркой договор аренды муниципального земельного участка «соразмерно площади занимаемого ей помещения».
— Однако пожилая женщина стала «чинить препятствия» врачам ЦБР в пользовании медпунктом «путем установления незаконного ограждения», — говорится в документе. — Для решения конфликтной ситуации Комитет по управлению имуществом Миллеровского района подготовил соглашение о порядке пользования земельным участком каждой из сторон: больницей и пенсионеркой. Это позволило бы врачам беспрепятственно вести свою деятельность в медицинском пункте.
Но Надежда Петровна отказывается подписывать соглашение. Специалисты Комитета направляли ей официальное приглашение и даже приезжали к ней домой — в ФАП. Все оказалось бесполезно.
— Ввиду невозможности урегулирования спора по соглашению сторон Комитет по управлению имуществом Миллеровского района будет вынужден обратиться в суд.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА.
«Ситуация вызывает вопросы».
Прокомментировать ситуацию мы попросили ростовского юриста Ирину Якымив.
— Сложившаяся ситуация вызывает много вопросов. И первый — почему было принято решение о продаже нежилого помещения, расположенного в одном здании с ФАП? В ответе администрации была фраза, что в 2011 году его перевели из статуса нежилого в жилое. Но действительно ли в тот период оно было пригодно для проживания? Далее — нет ли в действиях собственницы злоупотреблений, для того, что бы заставить выкупить у нее ранее приобретенное, наверняка, по бросовой цене помещение для муниципальных нужд. И сколько сейчас заплатит бюджет при выкупе этого помещения, ранее проданного с аукциона? В любом случае выкуп возможен только после признания помещения не пригодным для проживания. А вот что касается, порядка пользования земельным участком, который арендует несколько лиц, то он может быть установлен либо соглашением сторон, либо, в случае его не достижения, в судебном порядке. Поэтому единственным выходом для Комитета будет действительно обращение с иском в суд.
Вместо PS: Вот и выходит, что со стороны вроде как все логично. Чиновники продали помещение пенсионерке, чтобы оно окончательно не обветшало. Надежда Петровна честно оплатила квадратные метры и, соответственно, вправе распоряжаться своим имуществом так, как считает нужным. Вопрос — а как быть в такой ситуации сотням жителям слободы, которым нужна медицинская помощь — детям, старикам, больным…
ОФИЦИАЛЬНО.
Стало известно, что проверку по факту публикации о ситуации с ФАП в Миллеровском районе уже начала прокуратура Ростовской области.
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение и исчерпывающие меры реагирования.
Вот так выглядит территория фельдшерско-акушерского пункта из архива героя публикации.