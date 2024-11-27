Паромную переправу «Кантин» закроют в Братском районе с 30 ноября

В Братском районе с 30 ноября закроют навигацию на переправе «Кантир». Это связано с предстоящими морозами. Как сообщили в администрации района, выезд на водоем будет разрешено только после формирования ледовой дороги.
— Она связывает паромным сообщением село Ключи-Булак и посёлок Харанжино. Соответствующее постановление подписано временно исполняющим полномочия мэра Братского района Оксаной Коротковой, — поделились в пресс-службе администрации района.
Выезд за пределами обустроенных ледовых переправ запрещен и опасен для жизни. Сообщение с селами возобновят, когда лёд достигнет безопасной толщины.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за снегопада на трассе «Байкал» в Слюдянском районе ограничили движение больших грузовиков и автобусов.