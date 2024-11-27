Салат в кредит: в «Реми» объяснили причины высоких цен на помидоры и чеснок

В одном из владивостокских гипермаркетов сети «Реми», расположенном на Народном проспекте, возник резонанс из-за необычайно высоких цен на помидоры и чеснок. Фотографии с ценой в 1849,90 рублей за килограмм помидоров и 869,90 рублей за килограмм чеснока вызвали волну возмущения в социальных сетях, где их назвали «золотыми овощами», сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».