Салат в кредит: в «Реми» объяснили причины высоких цен на помидоры и чеснок

В одном из владивостокских гипермаркетов сети «Реми», расположенном на Народном проспекте, возник резонанс из-за необычайно высоких цен на помидоры и чеснок. Фотографии с ценой в 1849,90 рублей за килограмм помидоров и 869,90 рублей за килограмм чеснока вызвали волну возмущения в социальных сетях, где их назвали «золотыми овощами», сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Администрация «Реми» в беседе с корреспондентом издания парировала: опубликованная информация вырвана из контекста, гипермаркет предлагает широкий ассортимент овощей в разных ценовых сегментах, включая бюджетные из Китая.
Дескать, дорогие помидоры и чеснок, снятые на камеру блогерами, поставляются из Узбекистана авиасообщением, что позволяет «сохранить их настоящий вкус, цвет, аромат и полезные свойства».
«Например, томаты “Пинк Парадайз” получены путем скрещивания лучших сортов — результат многолетней работы селекционеров. Данный сорт считается одним из самых вкусных в мире. Соответственно, цена на порядок выше», — считают в торговой сети.
СПРАВКА КП:
Согласно статистике из открытых источников, по состоянию на 1 ноября 2024 года цены на основные продукты питания в Приморском крае составляют: литр молока — 82, килограмм куриного мяса — 330, упаковка макарон — 66, килограмм яблок — 94, буханка хлеба — 53. Помидоры в этом списке идут со стоимостью в 150 рублей за килограмм.