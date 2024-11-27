Более 25 скверов в Петербурге получат новые названия

В частности, Пулковский парк был переименовал в пар Городов-Героев. Сквер у дома 25 по Рижскому проспекту теперь называется Сад особняка Кирштена. Также утверждены названия: Прядильный сквер (на пересечении улицы Лабутина и Прядильного переулка), сквер Сергия Радонежского (у дома 20 по улице Ивана Фомина), сквер Защитников Отечества (на Тверской улице), сквер Юрия Кнорозова (на Гранитной улице), сад Милосердия (Пискаревский проспект, 47), сквер Владимира Шалимова (проспект Ветеранов, 131).