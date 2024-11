Адель анонсировала виниловый бокс-сет с записью концерта в Лас-Вегасе

Альбом Live In Las Vegas был записан во время последнего выступления Адель на площадке Caesars Palace. Двухчасовой концерт включает исполнение артисткой 21 песни, в том числе таких хитов, как Hello, Rolling In The Deep и Someone Like You. В промежутках между треками можно услышать шутки певицы. В бокс-сет войдут три пластинки весом по 180 граммов, 56-страничная фотокнига и конфетти с шоу.