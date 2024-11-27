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Адель анонсировала виниловый бокс-сет с записью концерта в Лас-Вегасе

Поп-певица Адель ограниченным тиражом выпустит бокс-сет на виниле с записью выступления из своей концертной резиденции в Лас-Вегасе. Серия из 100 шоу звезды стартовала в 2022 году и завершилась на днях.
Источник: Звук

Поп-певица Адель ограниченным тиражом выпустит бокс-сет на виниле с записью выступления из своей концертной резиденции в Лас-Вегасе. Серия из 100 шоу звезды стартовала в 2022 году и завершилась на днях.

Альбом Live In Las Vegas был записан во время последнего выступления Адель на площадке Caesars Palace. Двухчасовой концерт включает исполнение артисткой 21 песни, в том числе таких хитов, как Hello, Rolling In The Deep и Someone Like You. В промежутках между треками можно услышать шутки певицы. В бокс-сет войдут три пластинки весом по 180 граммов, 56-страничная фотокнига и конфетти с шоу.

Релиз набора ожидается в апреле 2025-го.

Летом Адель объявила, что возьмет паузу в музыкальной карьере.