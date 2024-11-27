В Самаре обвалился асфальт на улице Карбышева

В Самаре местные жители поделились кадрами обвала асфальта на проезжей части. Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео в социальных сетях днем 27 ноября.
— Из-за обвала дороги перекрыли проезд на улице Карбышева, — отметили пользователи.
Судя по видео, обвалившийся участок огородили забором. На место прибыли специалисты и приступили к восстановительным работам. О сроках проведения ремонта и восстановления движения по участку пока неизвестно.
В комментариях пользователей удивил масштаб обвала. В огромные ямы уже стекла мутная вода.