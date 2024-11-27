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В Самаре обвалился асфальт на улице Карбышева

Огромная яма появилась на улице Карбышева в Самаре.

Источник: ЕЩЕ Самара

В Самаре местные жители поделились кадрами обвала асфальта на проезжей части. Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео в социальных сетях днем 27 ноября.

— Из-за обвала дороги перекрыли проезд на улице Карбышева, — отметили пользователи.

Судя по видео, обвалившийся участок огородили забором. На место прибыли специалисты и приступили к восстановительным работам. О сроках проведения ремонта и восстановления движения по участку пока неизвестно.

В комментариях пользователей удивил масштаб обвала. В огромные ямы уже стекла мутная вода.

ЖКХ