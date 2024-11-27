Съемки одного эпизода шоу «Играем свадьбу» прошли в Нижнем Новгороде, сообщается в соцсетях кинокомиссии региона. (16+).
Проект Первого канала об организации свадеб с региональными традициями и обрядами снимали в Нижнем Новгороде с 21 по 24 ноября.
По задумке телевизионной передачи, ведущие-этнографы помогают женихам и невестам провести современную свадьбу по многовековым обычаям. В каждом выпуске — мальчишники и девичники, традиции и современные ноу-хау, подарки и застолье, приметы и национальные отличия.
Нижний Новгород в проекте представили молодожены Михаил и Вероника Толмачевы — фольклористы, организаторы тематических мероприятий в русском стиле, участники фольклорного ансамбля «Птица Жар».
Съемки прошли на 5 локациях — в музее деревянного зодчества «Щелоковский хутор», пространстве DKRT и школе креативных индустрий. Когда выйдет нижегородский выпуск шоу — пока неизвестно.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что съемки эпизода фильма «Василий Теркин» прошли в Нижегородской области.