Съемки одного эпизода шоу «Играем свадьбу» прошли в Нижнем Новгороде

По задумке телевизионной передачи, ведущие-этнографы помогают женихам и невестам провести современную свадьбу по многовековым обычаям. В каждом выпуске — мальчишники и девичники, традиции и современные ноу-хау, подарки и застолье, приметы и национальные отличия.