Могилевчанин почуял запах дыма в подъезде и спас мужчину

В Могилеве благодаря чуткому соседу на пожаре спасли мужчину. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Возгорание произошло утром 27 ноября в Могилеве. В дежурную службу МЧС позвонил горожанин, рассказавший, что учуял запах дыма в подъезде дома.
Прибывшие по вызову на улицу Тимирязевскую сотрудники МЧС провели разведку и нашли в горевшей квартире хозяина жилья. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали медикам для госпитализации.
Огонь повредил постельные принадлежности в квартире. Причина возгорания еще устанавливается, но главной версией является неосторожное обращение с огнем при курении.
Еще минчанин погиб под колесами поезда, когда шел по путям.
И также волк атаковал сторожа фермерского хозяйства среди ночи под Хойниками: «Волк хватал за ноги и руки».