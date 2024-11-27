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Могилевчанин почуял запах дыма в подъезде и спас мужчину

Спасатели МЧС спасли мужчину на пожаре в многоэтажке в Могилеве.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве благодаря чуткому соседу на пожаре спасли мужчину. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло утром 27 ноября в Могилеве. В дежурную службу МЧС позвонил горожанин, рассказавший, что учуял запах дыма в подъезде дома.

Прибывшие по вызову на улицу Тимирязевскую сотрудники МЧС провели разведку и нашли в горевшей квартире хозяина жилья. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали медикам для госпитализации.

Огонь повредил постельные принадлежности в квартире. Причина возгорания еще устанавливается, но главной версией является неосторожное обращение с огнем при курении.

Еще минчанин погиб под колесами поезда, когда шел по путям.

И также волк атаковал сторожа фермерского хозяйства среди ночи под Хойниками: «Волк хватал за ноги и руки».