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Памятник писателю Гоголю хотят установить в Симферополе

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон предложил поставить памятник Гоголю.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе может появиться памятник писателю Н. В. Гоголю. Об этом телеканалу «Крым 24» сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

С предложением установить памятник митрополит Тихон обратился к главе Республики Крым Сергею Аксенову. По его словам, Николай Гоголь проезжал через Симферополь в Саки на лечение. Предполагается, что монумент будет размещен на улице Гоголя. Точная дата пока неизвестна, но это произойдет ближе к Пасхе.

Тихон сообщил, что раньше по распоряжению Иосифа Сталина скульпторы изготовили несколько памятников Николаю Васильевичу Гоголю к юбилею писателя. Один из них, созданный Меркуловым, должен был представлять собой постамент с фигурами персонажей произведений Гоголя.

«Сейчас мой товарищ, скульптор в Москве, делает этот чудесный постамент», — рассказал Тихон.

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