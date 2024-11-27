Памятник писателю Гоголю хотят установить в Симферополе

В Симферополе может появиться памятник писателю Н. В. Гоголю. Об этом телеканалу «Крым 24» сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
С предложением установить памятник митрополит Тихон обратился к главе Республики Крым Сергею Аксенову. По его словам, Николай Гоголь проезжал через Симферополь в Саки на лечение. Предполагается, что монумент будет размещен на улице Гоголя. Точная дата пока неизвестна, но это произойдет ближе к Пасхе.
Тихон сообщил, что раньше по распоряжению Иосифа Сталина скульпторы изготовили несколько памятников Николаю Васильевичу Гоголю к юбилею писателя. Один из них, созданный Меркуловым, должен был представлять собой постамент с фигурами персонажей произведений Гоголя.
«Сейчас мой товарищ, скульптор в Москве, делает этот чудесный постамент», — рассказал Тихон.