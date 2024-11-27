Памятник писателю Гоголю хотят установить в Симферополе

С предложением установить памятник митрополит Тихон обратился к главе Республики Крым Сергею Аксенову. По его словам, Николай Гоголь проезжал через Симферополь в Саки на лечение. Предполагается, что монумент будет размещен на улице Гоголя. Точная дата пока неизвестна, но это произойдет ближе к Пасхе.