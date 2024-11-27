Прокуратура начала проверку по факту продажи помещения ФАПа частному лицу в Ростовской области

Поскольку мирным путем конфликт урегулировать не получается, Комитет по управлению имуществом Миллеровского района собирается обратиться в суд. К ситуации подключалась прокуратура Ростовской области, ведь речь идет о доступности медицинских услуг для более чем семисот жителей слободы. «КП — Ростов-на-Дону» .продолжит следить за развитием событий.