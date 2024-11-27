Невосприимчивость к инсулину на 40% повышает риск развития стеноза аорты

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Финские медики выяснили, что носители сильной невосприимчивости организма к инсулину примерно на 40% чаще страдают от стеноза аорты даже при отсутствии диабета, ожирения и других факторов риска, связанных с болезнями сердца и сосудов. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Annals of Medicine.
«Мы обнаружили, что инсулиновая невосприимчивость является одним из самых важных факторов риска при развитии стеноза аорты. Большое число жителей стран Запада страдает от данного нарушения метаболизма, что говорит о возможности значительно снизить уровень заболеваемости болезнями сердца и сосудов путем усиления борьбы с инсулиновой невосприимчивостью», — заявила профессор Университета Восточной Финляндии Йоханна Куусисто, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Ученые пришли к такому выводу при анализе данных, собранных при наблюдениях за здоровьем свыше 10 тыс. пожилых мужчин, которые проживают на территории Финляндии и чей средний возраст составлял 62 года. В ходе этих наблюдений ученые изучали то, как различные биомаркеры, связанные с метаболизмом и воспалениями, влияли на вероятность развития стеноза аорты, одной из самых распространенных болезней клапанов сердца.
В общей сложности, ученые наблюдали за изменениями в состоянии их здоровья на протяжении десяти лет, в ходе которых у 116 пациентов был выявлен стеноз аорты. Последующее сравнение состояние их здоровья и жизненных показателей участников исследования без данной болезни клапанов сердца показало, что одними из самых значимых факторов риска выступали биомаркеры, связанные с развитием инсулиновой невосприимчивости.
Так ученые называют особое состояние организма, при развитии которого уровень инсулина в кровотоке становится значительно выше нормы из-за ухудшения способности клеток реагировать на его молекулы. Во многих случаях это приводит к перегрузке поджелудочной железы и развитию диабета второго типа. Профессор Куусисто и ее коллеги обнаружили, что хронический избыток инсулина также связан и с примерно 40% повышением вероятности развития стеноза аорты.
В этом отношении, как отмечают ученые, инсулиновая невосприимчивость была сопоставима с традиционными факторами риска, в число которых входит возраст, высокое давление и ожирение, которые в совокупности на 77% повышали риск развития стеноза аорты. Понимание этого, по мнению исследователей, позволит разработать новые подходы и терапии, которые будут одновременно бороться и с нарушениями в круговороте инсулина, и со стенозом аорты.