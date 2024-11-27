Невосприимчивость к инсулину на 40% повышает риск развития стеноза аорты

В этом отношении, как отмечают ученые, инсулиновая невосприимчивость была сопоставима с традиционными факторами риска, в число которых входит возраст, высокое давление и ожирение, которые в совокупности на 77% повышали риск развития стеноза аорты. Понимание этого, по мнению исследователей, позволит разработать новые подходы и терапии, которые будут одновременно бороться и с нарушениями в круговороте инсулина, и со стенозом аорты.