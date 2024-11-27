Жительница Калининграда отметила 100-летний юбилей

Людмила Владимировна в 1942 г. начала работать токарем на Тульском оружейном заводе. В июне 1944-го пошла добровольцем в военкомат, по распределению поступила на курсы поваров в Туле. В ноябре 1944-го попала на 1-й Украинский фронт поваром. В мае 1945 года День Победы встретила в Праге. А осенью 1945-го Людмила приехала в Кенигсберг, где работала на ЦБК-1 сначала в столовой, а после прохождения обучения — бухгалтером.