Мокрый снег и ночные заморозки ожидаются в Беларуси 28 ноября

В Беларуси будет преобладание облачной погоды. Ночью местами ожидаются кратковременные осадки, днем на большей части территории республики пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег). Местами будут слабые туман и гололед, днем в отдельных районах налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти 4−9 м/с, днем местами по западу порывы до 14 м/с.