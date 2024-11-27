«Под прикрытием милиции поехала на встречу с курьером». Минчанка потеряла 20 тысяч рублей из-за замены счетчиков, но уличила мошенников

В Минске девушка ответила на звонок про замену счетчиков и лишилась более 20 тысяч белорусских рублей, рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Так, в ноябре 2024-го 23-летняя минчанка ответила на звонок якобы из «Минскводоканала». Звонивший сказал, что в квартире нужно заменить счетчики расхода воды, для этого оформить заявку и сообщить свои персональные данные. Девушка продиктовала все данные, но в это же время ей позвонили на мобильный. Мужчина представился следователем и сказал, что личные данные она разгласила мошенникам. Потом подключился и менеджер будто бы Нацбанка, предупредивший, что если минчанка не хочет платить по счетам мошенников, то ей нужно помочь поймать преступников.
А чтобы остановить процесс виртуального одобрения кредитов — оформить реальные. «Кураторы» сказали послушной жертве идти в ближайшее банковское отделение, предупредив, что контролируют каждый ее шаг по видеонаблюдению из филиала.
Под таким «надзором» минчанка взяла кредит на 20 тысяч белрублей, обналичила их и передала курьеру. Потом «сотрудники» сказали, что спецоперация по поимке аферистов продолжается. Тут уже сама белоруска стала сомневаться. Она пошла в милицию, но не стала терять связь с обманувшими ее мошенниками. Девушка якобы опять оформила очередной кредит и поехала на встречу с курьером. Только в этот раз на встрече были и правоохранители.
Курьером оказался 39-летний минчанин, который нашел вакансию в мессенджере. Ему пообещали высокую зарплату и безопасность.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
Еще могилевчанин почуял запах дыма в подъезде и спас мужчину.
Также минчанка потеряла 45 тысяч рублей за электрокар из Китая, найденный в соцсети.