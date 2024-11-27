«Под прикрытием милиции поехала на встречу с курьером». Минчанка потеряла 20 тысяч рублей из-за замены счетчиков, но уличила мошенников

Так, в ноябре 2024-го 23-летняя минчанка ответила на звонок якобы из «Минскводоканала». Звонивший сказал, что в квартире нужно заменить счетчики расхода воды, для этого оформить заявку и сообщить свои персональные данные. Девушка продиктовала все данные, но в это же время ей позвонили на мобильный. Мужчина представился следователем и сказал, что личные данные она разгласила мошенникам. Потом подключился и менеджер будто бы Нацбанка, предупредивший, что если минчанка не хочет платить по счетам мошенников, то ей нужно помочь поймать преступников.