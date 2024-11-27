Где бесплатно покататься на коньках в Алматы

Специалисты подчеркивают, что планируемая дата открытия — 1 декабря 2024 года. Конечно же, это произойдет при благоприятных погодных условиях для ледовых площадок.
Катки будут работать ежедневно по адресам:
- площадь Абая перед Дворцом Республики;
- Halyk Arena;
- парк имени 28 героев-панфиловцев;
- парк имени первого президента;
- площадь перед Наурызбайским акиматом;
- парковка КБТУ;
- стадион «Авиатор»;
- мкр. Кокжиек;
- парк «Гулдер»;
- Almaty Arena;
- дом школьников № 6;
- перед ТЮЗом им. Мусрепова.
В сообщении также отмечено, что при катках будут работать пункты, где возможно приобрести напрокат коньки.
Стоимость аренды коньков 1,5 тыс. тенге за сеанс (2 часа). Режим работы пунктов выдачи с 10:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни.
Что касается погоды в городе, то пока в южной столице в ближайшие дни осадков и понижения температуры не ожидается.