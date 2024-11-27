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Где бесплатно покататься на коньках в Алматы

В Алматы с 1 декабря заработают 12 бесплатных открытых ледовых катков. Об этом 27 ноября 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе городского Управления спорта.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

Специалисты подчеркивают, что планируемая дата открытия — 1 декабря 2024 года. Конечно же, это произойдет при благоприятных погодных условиях для ледовых площадок.

Катки будут работать ежедневно по адресам:

  • площадь Абая перед Дворцом Республики;
  • Halyk Arena;
  • парк имени 28 героев-панфиловцев;
  • парк имени первого президента;
  • площадь перед Наурызбайским акиматом;
  • парковка КБТУ;
  • стадион «Авиатор»;
  • мкр. Кокжиек;
  • парк «Гулдер»;
  • Almaty Arena;
  • дом школьников № 6;
  • перед ТЮЗом им. Мусрепова.

В сообщении также отмечено, что при катках будут работать пункты, где возможно приобрести напрокат коньки.

Стоимость аренды коньков 1,5 тыс. тенге за сеанс (2 часа). Режим работы пунктов выдачи с 10:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни.

Что касается погоды в городе, то пока в южной столице в ближайшие дни осадков и понижения температуры не ожидается.

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