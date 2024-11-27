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Дом анимации в Воронеже начнут строить в 2025 году

Проект воронежского Дома анимации получил положительную оценку госэкспертизы.

Источник: правительства Воронежской области

Проект воронежского Дома анимации получил положительное заключение госэкспертизы, об этом 27 ноября сообщил губернатор Александр Гусев.

Культурно-образовательный центр появится на улице Куколкина. Здание в шесть этажей (пять над землей и один подземный этаж) формой будет напоминать глыбы льда (ассоциация с мультиком «Снежная королева», который принес анимационной студии «Воронеж» мировое признание). Первый этаж будет занят общественными пространствами. Часть трехуровневой кровли будет эксплуатируемой. С первого по четвертый этаж предусмотрен атриум. В здании кроме офисной части для сотрудников анимационной студии (их более 350) расположится также музей анимации. В планах разместить в культурно-образовательном центре и креативный колледж.

Строительные работы собираются начать в 2025 году.

строительство