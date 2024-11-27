«Количество детей на УЗИ менялось каждую неделю!»: сибирячка о том, как стала мамой четверняшек

Если бы семь лет назад Марина Стеклова из Новосибирска могла заглянуть в свое будущее, она никогда бы не поверила в увиденное. Долгие годы женщина не могла забеременеть, врачи ставили диагноз «бесплодие». Сейчас же она — счастливая мама пятерых детей, причем четверо (!) из них одновременно появились на свет. Сибирячка называет себя «Квадромама» и ведет в соцсетях блог о буднях семьи, где действительно семь «Я». Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Шутили, что через неделю их станет пятеро».
— С Дмитрием мы познакомились сразу же после школы. Поженились в 2011 году, — рассказывает 39-летняя Марина. — Долгое время не могли иметь детей, хотя явных причин для этого не было. И вот, спустя пять лет попыток узнали о том, что станем родителями. К сожалению, беременность прервалась на 21 неделе. Мы очень тяжело переживали случившееся, потребовалось время, чтобы восстановиться.
Супруги сменили лечащего врача, который предложил Марине прибегнуть к гормональной стимуляции (метод лечения бесплодия — прим. Редакции). Попытка оказалась успешной: вскоре тест показал долгожданные две полоски.
О том, что беременность будет многоплодной, супруги узнавали постепенно. Фото: из личного архива героини публикации.
— О том, что беременность будет многоплодной, мы узнавали постепенно. Сначала на УЗИ увидели двойню. Мы с мужем были счастливы и думали, что это «компенсация» за первую прервавшуюся беременность. Однако через две недели врачи обнаружили, что у нас будет тройня. А спустя еще некоторое время датчик показал и четвертого малыша. В шоке были все! И я, и муж, и сам лечащий врач! На УЗИ я ходила одна, супруг в это время ждал в машине возле медцентра. И каждый раз я выходила из клиники и рассказывала, сколько детей у нас прибавилось (смеется). Шутили, что через неделю их станет пятеро.
Сибирячка признается, что все страхи они пережили еще на этапе, когда думали о том, ждут тройню.
— В голове было много вопросов. А смогу ли я их выносить? Хватит ли мне здоровья? Потянем ли материально? А когда узнали о четвертом ребенке, уже воспринимали ситуацию со смехом. Решили, где трое, там уже и четверо!
Малыши появились на свет на 35 неделе беременности с разницей в одну минуту. Фото: из личного архива героини публикации.
Удивились большому пополнению в семье и будущие бабушки и дедушки. А друзья и близкие супругов даже не верили и думали, что те их разыгрывают. Говорили: «Такого не бывает!».
Родились с разницей в минуту.
Первые три месяца беременности выдались не самыми простыми. Марина мучилась от токсикоза и низкого давления. Да и передвигаться с дополнительным весом было сложно.
— На седьмом месяце мой живот выглядел больше, чем у женщин, которые находились на 9-м!
На 35 неделе беременности на свет с разницей в одну минуту появились три девочки и один мальчик. Вес малышей составлял от 1,8 до 2,4 килограммов. Самым крупным оказался единственный мальчишка, остальные — девочки. Процесс родов контролировала целая бригада акушеров и неонатологов: случай для роддома был редким и уникальным.
Малышей назвали Катя, Ваня, Алена и Полина. Фото: из личного архива героини публикации.
Младенцев сразу же забрали в реанимацию. Проблем со здоровьем не было, но врачи некоторое время держали их под наблюдением. В палату к маме выписывали постепенно.
— Сначала отдали двоих ребятишек. Затем принесли третьего, а через 10 дней — четвертого. Конечно, мне как маме-новобранцу было не просто, ведь ни кормить, ни пеленать не умела. И если с двумя я одна еще более-менее справлялась, то, когда принесли третьего ребенка, я поняла, что это уже тяжело. Я буквально металась между ними.
Могли перепутать, кого уже пеленали.
Малышей назвали Катя, Ваня, Алена и Полина. После выписки супруги с четырьмя кулечками отправились домой, в однокомнатную квартиру.
— Поставили две кроватки. Они спали в каждой по двое. Муж тогда был торговым представителем, но затем сменил работу и занял руководящую должность. Я до беременности трудилась бизнес-тренером и HR-специалистом, ушла в декрет. А еще в отпуск по уходу за ребенком ушла одна из наших бабушек, чтобы нам было легче. Через несколько месяцев администрация города выдала нам во временное пользование трехкомнатную квартиру.
Марина рассказывает, что в кормлении, купании и сборах на прогулку молодой маме без помощи «вторых рук» было не обойтись. Фото: из личного архива героини публикации.
Марина рассказывает, что в кормлении, купании и сборах на прогулку молодой маме без помощи «вторых рук» было не обойтись. На подхвате всегда были родители супругов.
— В какой-то момент дедушки даже научились пеленать малышей лучше, чем бабушки (смеется). Но и без казусов не происходило. Несмотря на то, что внешне все дети не похожи друг на друга, умудрялись перепутать кого-то. Могли забыть, кого именно покормили, а кого уже пеленали. Выходить на улицу с двумя двойными колясками я даже не пыталась. Это нереально! Приноровились «гулять» и засыпать на балконе.
Чтобы не погрязнуть в бытовой рутине и пеленках, Марина завела блог в социальных сетях, в котором рассказывала о буднях семейства. Фото: из личного архива героини публикации.
А когда большая семья и по сей день вместе выходит на прогулку в одинаковых костюмах, они моментально оказываются в центре внимания прохожих. «Вот это да! И все ваши?» — изумляются они. Но бывает и так, что кто-нибудь может пустить язвительный комментарий, мол, вот, «понарожали». Часто его Марина слышит, когда ее с детьми куда-нибудь проводят вне очереди.
— Бывали ситуации, что малыши плакали одновременно, требовали моего внимания. Приходилось одного качать, второго отвлекать погремушкой, третьего садить в ходунки, четвертого успокаивать. Навыки они тоже осваивали в разное время. Например, кто-то пошел в 10 месяцев, а кто-то в год и два месяца. И за каждым нужно было следить, чтобы никто не упал, не ударился. Жизнь тогда была похожа на хаос!
когда большая семья и по сей день вместе выходит на прогулку в одинаковых костюмах, они моментально оказываются в центре внимания прохожих. Фото: из личного архива героини публикации.
Чтобы не погрязнуть в бытовой рутине и пеленках, Марина завела блог в социальных сетях, в котором рассказывала о буднях семейства, детских казусах и своих размышлениях. Сейчас за жизнью Козловых следят свыше 100 тысяч подписчиков.
«Что, еще один?».
Когда четверняшкам исполнилось по 4,5 года, Марина узнала, что вновь беременна. Это событие стало большой неожиданностью для семьи.
— Я всем заявляла, что уже «отстрелялась». И как только дети немного подросли и стало немного полегче с ними справляться, я узнала, что у нас будет еще один мальчик. Долго не могла это принять. К тому же еще несколько лет назад врачи говорили, что у нас бесплодие! Это был настоящий сюрприз.
Когда четверняшкам исполнилось по 4,5 года, Марина узнала, что вновь беременна. Фото: из личного архива героини публикации.
О пополнении в семье Козловы рассказали близким. И вновь им никто не поверил.
— Рассказали о беременности необычным способом: подготовили письма для родных от будущего малыша. Мама прочитала и спрашивает: «Ты беременна?». И тут же эту мысль отмахнула: «Да нет, конечно!». А брат мой все понял. Смешно так закатил глаза и спрашивает: «Что? Еще один?» (смеется).
Марина признается, что пятый ребенок для семьи стал настоящим сюрпризом. Фото: из личного архива героини публикации.
Маленький Саша родился в феврале 2023 года. И Марина признается, что очень благодарна этому стечению обстоятельств.
Сейчас семья Козловых живет в Улан-Удэ, куда они временно перебрались по работе Дмитрия. Фото: из личного архива героини публикации.
— Пятый ребенок дал мне возможность испытать радость материнства. С четверней было все в суете. А здесь я могу быть с ним больше времени наедине. Это огромное счастье!
«Дети выбрали нашу семью не просто так!».
Сейчас семья Козловых живет в Улан-Удэ, куда они временно перебрались по работе Дмитрия. Четверняшкам уже по шесть лет, они ходят в детский сад и готовятся к школе. У всех абсолютно разный характер.
Четверняшкам уже по шесть лет, они ходят в детский сад и готовятся к школе. У всех абсолютно разный характер. Фото: из личного архива героини публикации.
— Катюша настоящая бунтарка и любит быть первой. Постоянно куда-нибудь убегала, пока была совсем маленькая, и мы ее догоняли. Ваня — ответственный за девочек. Аленка самая тихая, но очень серьезная. Мы ее в шутку зовем «директор», поскольку у нее серьезный взгляд и громкий голос. А Полинка — настоящая девочка, любит наряжаться и прихорашиваться у зеркала. Несмотря на то, что между ними есть дух соперничества, они любят друг друга и скучают, если им приходится расставаться на время. Но, правда, в садике дерутся только между собой! Других не трогают (смеется).
В столице Бурятии Козловы сейчас снимают двухкомнатную квартиру: места хватает всем. Но в родном Новосибирске семья построила большой дом, с отдельными комнатами для каждого из детей. Также у них есть небольшой микроавтобус, на котором они путешествуют по Байкалу.
За жизнью семьи Козловых следят свыше 100 тысяч человек в соцсетях. Фото: из личного архива героини публикации.
— Дети подросли и стало гораздо легче. Они могут убрать за собой вещи, помогают по хозяйству. Впереди нас ждет школа, там будут свои особенности. Но я думаю, что мы с легкостью справимся. Несмотря на все сложности, я не представляю свою жизнь другой! Я думаю, что дети выбрали нашу семью не просто так!
ИЗ ЗАМЕТОК В БЛОГЕ КВАДРОМАМЫ:
— Вань, придешь ко мне на день рождения? Он сегодня, но отмечать будем завтра, — выпалил приглашение закадычный друг Очир.
У Ивана глаза загорелись, он зыркнул на меня, получил одобрительный жест и обняв друга, радостно заявил: «Конечно!».
Судя по воплям, это предложение не устраивало Алену, Катю и Полину. Как так, зовут только Ваню на праздник жизни, а мы без торта, что ли, останемся?
Катя в секунду встала в позу буквы «Ф» и завопила:
— А почему-у-у нас не зовешь?!
— На всех денег не хватит, — спокойно объяснил рациональный парень.
Так Катя узнала, что веселье — дорогое удовольствие и оно иногда не для всех.
Опустим страдания дам и мои пару часов из жизни, которые мне пришлось потратить на разъяснения мысли, что именинник имеет полное право звать того, кого захочет. Он же не виноват, что вы четверня.
***
Примерно в 10 утра воскресенья в дверь постучали.
Учитывая, что встает наша банда в 8, люди терпели целых два часа. Им наверняка хотелось спать в тишине. О, это моя несбыточная мечта!
Взъерошенный отец пятерых молящим взглядом смотрел на соседа, пока тот, извиняясь, пытался донести мысль, что трудно, очень трудно, когда соседи сверху многодетные…
В глазах мужа читалось черным по белому:
«Мужик, забери меня отсюда…».
После беседы с соседом мы снова начали учиться ходить, но только бесшумно. Пока получается плохо. Я Вам всем искренне желаю отличной шумоизоляции и взаимопонимания с соседями!
***
Дыра. Огромная дыра на подлокотнике. Если хотите, дыра в нашей репутации, как арендаторов.
Нашла мастера, чтобы перетянул, сказал, сделает так, что никто и не догадается, что перетягивали.
Спасибо, пожалуйста, с вас восемь с половиной тысяч.
P.S. Запись в долг Кати, с первой з/п отдаст. Я знаю, что она проткнула, мужу не стала рассказывать.