«Количество детей на УЗИ менялось каждую неделю!»: сибирячка о том, как стала мамой четверняшек

— О том, что беременность будет многоплодной, мы узнавали постепенно. Сначала на УЗИ увидели двойню. Мы с мужем были счастливы и думали, что это «компенсация» за первую прервавшуюся беременность. Однако через две недели врачи обнаружили, что у нас будет тройня. А спустя еще некоторое время датчик показал и четвертого малыша. В шоке были все! И я, и муж, и сам лечащий врач! На УЗИ я ходила одна, супруг в это время ждал в машине возле медцентра. И каждый раз я выходила из клиники и рассказывала, сколько детей у нас прибавилось (смеется). Шутили, что через неделю их станет пятеро.