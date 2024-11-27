«Образуется снежный покров и в районе Минска». Европейские синоптики предупредили о мокром снеге из-за циклона в Беларуси на 28 и 29 ноября

Циклон при этом будет медленно заполняться и перемещаться в юго-восточном направлении. Давление в центре циклона будет нарастать к концу дня, в результате чего циклон вступит в завершающий этап своего существования. После чего значительная часть Беларуси на продолжительное время останется в зоне его фронта окклюзии.