«Образуется снежный покров и в районе Минска». Европейские синоптики предупредили о мокром снеге из-за циклона в Беларуси на 28 и 29 ноября

Европейские синоптики сообщают о движении циклона, который повлияет на погоду в Беларуси, передает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, на территорию Беларуси 28 ноября сместится очередной циклон, больших погодных аномалий он не принесет. Ближе к обеду в четверг атмосферные фронты циклона пересекут западные границы республики. Поэтому в западной части страны в это время ожидаются дожди. А около 15.00 часов осадки в виде снега с дождем начнутся и в Минске.
Циклон при этом будет медленно заполняться и перемещаться в юго-восточном направлении. Давление в центре циклона будет нарастать к концу дня, в результате чего циклон вступит в завершающий этап своего существования. После чего значительная часть Беларуси на продолжительное время останется в зоне его фронта окклюзии.
Скорее всего, мокрый снег с дождем, как начнутся вечером 28 ноября, так и сохранятся на восточной половине страны всю ночь и даже первую половину дня пятницы, 29 ноября.
При этом Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды прогнозируют появление снежного района и в центральной части страны. К полудню пятницы 29 ноября возможно образование снежного покрова в районе Минска, его высота будет достигать 2 — 5 сантиметров.
Тем временем в Белгидромете сказали, что 28 ноября на погоду в Беларуси будут влиять фронтальные разделы от циклона над севером Польши. Ночью — кратковременные осадки местами, а днем на большей части республики осадки прогнозируются дождь, мокрый снег и снег. В ночные часы −1 — +4 градуса, а днем около 0 — +6 выше ноля.
Влияние циклона сохранится и в пятницу, 29 ноября. Мокрый снег и дождь ночью прогнозируются почти по всей стране, а днем — местами. В ночные часы похолодает до −3 — +3 градусов, а днем температуры около 0 — +6 градусов.
Тем временем минчанка потеряла 20 тысяч рублей из-за замены счетчиков, но уличила мошенников: «Под прикрытием милиции поехала на встречу с курьером».