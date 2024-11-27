Глава СК РФ Бастрыкин провел прием детей-сирот из Омской области

К главе Следственного комитета России обратились жители Омской области из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, люди уже долгое время не могут получить положенное по закону жилье, даже несмотря на наличие решений судов.
«Отмечено, что в Омской области ситуация с предоставлением жилья сиротам, несмотря на принимаемые меры, остается напряженной. Более 6 тысяч сирот состоят в очереди на получение жилья. Еще одна очередь имеется среди тех, кто ранее обратился в суд и получил решение суда об обязании администрации региона предоставить жилье. В Омской области обеспеченность жильем сирот в прошлом году составила 7%, что существенно ниже среднероссийского аналогичного показателя. Также остро стоит проблема низкого качества жилья, предоставляемого из маневренного фонда в качестве временной меры улучшения жилищных условий. Для некоторых из очередников решением жилищного вопроса стало предоставление социальной выплаты в виде жилищного сертификата, но и здесь остаются вопросы, например, по определению суммы дохода, рассчитываемого на семью и необходимого для получения сертификата», — отметили в Следственном комитете.
Руководитель СУ СК России по Омской области Виталий Батищев доложил о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293, ч. 2 ст. 315 УК РФ (халатность, неисполнение решения суда), по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами из числа сотрудников региональных министерств образования и имущественных отношений, а также о принимаемых мерах со стороны следственного управления для исправления ситуации и скорейшего восстановления прав граждан.
Отмечается, что следственным управлением была проанализирована ситуация в сфере обеспечения сирот жильем, выявлен ряд проблемных вопросов, требующих принятия кардинальных мер, в адрес губернатора Омской области направлены информационные письма с предложением о выработке комплекса управленческих решений.
Председатель СК России поручил принять меры к скорейшему завершению расследования уголовного дела, а также представить доклад о ситуации в регионе. Руководству СУ СК России по Омской области поручено проводить больше тематических личных приемов граждан для выяснения проблемных вопросов и их решения. Исполнение поручений поставлено на контроль Председателем СК России.