Глава СК РФ Бастрыкин провел прием детей-сирот из Омской области

«Отмечено, что в Омской области ситуация с предоставлением жилья сиротам, несмотря на принимаемые меры, остается напряженной. Более 6 тысяч сирот состоят в очереди на получение жилья. Еще одна очередь имеется среди тех, кто ранее обратился в суд и получил решение суда об обязании администрации региона предоставить жилье. В Омской области обеспеченность жильем сирот в прошлом году составила 7%, что существенно ниже среднероссийского аналогичного показателя. Также остро стоит проблема низкого качества жилья, предоставляемого из маневренного фонда в качестве временной меры улучшения жилищных условий. Для некоторых из очередников решением жилищного вопроса стало предоставление социальной выплаты в виде жилищного сертификата, но и здесь остаются вопросы, например, по определению суммы дохода, рассчитываемого на семью и необходимого для получения сертификата», — отметили в Следственном комитете.