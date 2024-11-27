Ученый из Татарстана рассказал, дойдут ли московские снегопады до республики

Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, придут ли московские снегопады в республику.
По словам Переведенцева, Татарстан пока не столкнется с сильными снегопадами. Такая ситуация объясняется влиянием антициклона, который сохраняет тепло в регионе.
Ученый отметил, что небольшие снеговые осадки могут начаться только под конец недели. В начале зимы температура воздуха будет колебаться в пределах нуля до −3 градусов, сообщают «Челнинские известия».
Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, 28 и 29 ноября днем температура воздуха составит от 0 до −5 градусов, ночью — от −3 до −8 градусов. На дорогах ожидается гололедица.
Напомним, на Татарстан надвигается похолодание до 15 градусов мороза. Осадков не ожидается.