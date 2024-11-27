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Ученый из Татарстана рассказал, дойдут ли московские снегопады до республики

Регион пока не столкнется с сильными осадками.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 75% 760 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, придут ли московские снегопады в республику.

По словам Переведенцева, Татарстан пока не столкнется с сильными снегопадами. Такая ситуация объясняется влиянием антициклона, который сохраняет тепло в регионе.

Ученый отметил, что небольшие снеговые осадки могут начаться только под конец недели. В начале зимы температура воздуха будет колебаться в пределах нуля до −3 градусов, сообщают «Челнинские известия».

Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, 28 и 29 ноября днем температура воздуха составит от 0 до −5 градусов, ночью — от −3 до −8 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Напомним, на Татарстан надвигается похолодание до 15 градусов мороза. Осадков не ожидается.