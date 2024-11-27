Игорь Бутман назвал отличие российского джаза от американского

«У наших афроамериканских коллег произошел исторический слом, когда они перестали играть хот-джаз и стали играть смус-джаз. Это тоже происходит с огромной страстью, но очень холодной, не показывая эмоции», — поделился народный артист с НСН. Бутман объяснил, что в России экспрессивность заложена и в литературе: произведениях Достоевского, Чехова, Островского, Тургенева.