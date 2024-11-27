Игорь Бутман назвал отличие российского джаза от американского

По мнению саксофониста, в России музыку в этом жанре исполняют более страстно, «на разрыв души».
«У наших афроамериканских коллег произошел исторический слом, когда они перестали играть хот-джаз и стали играть смус-джаз. Это тоже происходит с огромной страстью, но очень холодной, не показывая эмоции», — поделился народный артист с НСН. Бутман объяснил, что в России экспрессивность заложена и в литературе: произведениях Достоевского, Чехова, Островского, Тургенева.
У нас все кипит! И кипит в джазе.
Игорь Бутман.
музыкант.
Музыкант добавил, что российский джаз более виртуозен, так как исторически его играли профессионалы со специальным образованием, а не любители.
О том, где можно послушать джаз в Москве, мы рассказали в отдельном материале.