Почему в Ростовской области подорожала красная икра, комментарий зоолога

25 российских городов бьют рекорды по цене за килограмм красной икры. И Ростовская область тоже входит в этот список. На Дону кило деликатеса стоит больше девяти тысяч рублей. Об этом сообщили в единой межведомственной информационно-статистической системе.
Почему красная икра стала дорожать, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал зоолог Сергей Дудкин.
ГДЕ ВОДИТСЯ.
— Красная икра является излюбленным атрибутом новогоднего стола не только для ростовчан, но и для всех россиян. А имеет ярко-оранжевый цвет, благодаря содержащимся в ней каротиноидам.
Красную икру продуцируют рыбы только одного семейства — лососевые. Этот вид, по словам ученого, достаточно холодолюбив. Обитают такие в северных и дальневосточных морях: Охотском, Японском и Беригнговом. Основным источником икры является добыча дальневосточных лососей в Дальневосточном федеральном округе.
— Лидирует по объемам добычи лососевых рыб на Дальнем Востоке Камчатка, на втором месте — Сахалин, затем — Магадан, Хабаровский край и совсем немного ловит Приморский край. А основным массовым видом лососевых является горбуша. Именно ее икру можно увидеть на прилавках магазинов. И так как это массовый вид, то ее икра относительно дешевая. На втором месте идет кета. И гораздо более дорогая рыба более редких видов таких как кижуч, нерка, чавыча.
НЕДОЛОВ — 30 ПРОЦЕНТОВ.
— Во-первых, цена растет, потому что происходит ползучая инфляция. Рост цен наблюдается не только на икру, но и на рыбу, мясо, яйца и сливочное масло.
По словам Сергея Дудкина, объемы поставок с Дальнего Востока колеблются. Бывают годы, когда успешны лососевые путины, тогда и красной икры на рынок поставляют больше.
— Как правило, в силу особенностей биологии дальневосточных лососей, такие годы приходятся на «нечетные годы». Таким у нас был 2021 год, 2023 год. Тогда были рекордные выловы под 600 тысяч тонн. А этот год — четный, поэтому и вылова меньше. В итоге объем добычи снижается, объем производства красной икры тоже вот и цена растет.
Как отметил эксперт, в этом году планировался определенный объем для вылова лососевых, но этот прогноз не оправдался, несмотря на все предпринимаемые усилия. Недолов, по словам ученого, составляет примерно 30%.
— Предложения — меньше, а спрос — выше, поэтому и цена соответствующая.