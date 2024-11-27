Почему в Ростовской области подорожала красная икра, комментарий зоолога

— Лидирует по объемам добычи лососевых рыб на Дальнем Востоке Камчатка, на втором месте — Сахалин, затем — Магадан, Хабаровский край и совсем немного ловит Приморский край. А основным массовым видом лососевых является горбуша. Именно ее икру можно увидеть на прилавках магазинов. И так как это массовый вид, то ее икра относительно дешевая. На втором месте идет кета. И гораздо более дорогая рыба более редких видов таких как кижуч, нерка, чавыча.