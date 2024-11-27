19-летнего уфимца привлекли к ответственности за грубое нарушение на «зебре»

В Уфе молодого человека привлекли к ответственности за грубое нарушение ПДД. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
В социальных сетей полицейские обнаружили видеозапись, на которой водитель, нарушая правила дорожного движения, не пропустил пешеходов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу без светофора. Сотрудники дорожной полиции выяснили личность владельца авто и передали информацию ДПС.
Вскоре инспекторы нашли и указанную в ориентировке машину, и самого нарушителя. На 19-летнего уфимца составили административный материал по статье «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».
Госавтоинспекция столицы Башкирии призвала соблюдать правила дорожного движения.
— Полиция регулярно осуществляет мониторинг социальных сетей на предмет выявления административных правонарушений, — предупредили сотрудники ГАИ.
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