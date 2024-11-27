Место зумеров в теории поколений, чем они отличаются от зиллениалов

Несмотря на минусы (которые, к слову, есть у каждого поколения), работодатели отмечают, что у поколения Z много и плюсов. У зумеров, по их словам, намного выше мотивация и стремление узнать на работе что-то новое, чем, например, у большинства миллениалов. Также молодое поколение старается приобрести как можно больше опыта, а на руководящих должностях часто уделяет внимание поощрению сотрудников.