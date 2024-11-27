В омских магазинах начали продавать хлеб из фиолетовой пшеницы

На прилавки омских магазинов поступил хлеб из фиолетовой пшеницы, появление которого недавно анонсировал министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа.
Напомним, фиолетовая пшеница — результат научных разработок ученых Омского ГАУ, крестивших культурный вид с дикими видами из Африки. Цель проекта —вернуть зерну полезные свойства, утраченные в процессе «окультуривания». Фиолетовая пшеница, как ягоды и плоды фиолетового и черного цвета, содержит антоцианы — природные антиоксиданты.
«Эти вещества укрепляют иммунитет, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, снижают холестерин», — рассказала «12 каналу» директор по технологии и производству омского хлебозавода, где изготавливается этот суперполезный хлеб, Лидия Швидт.
Стоит такой хлеб от 22 до 46 рублей. Продукция из фиолетовой пшеницы выпускается в трех вариациях: булочки, небольшие батоны и подовый хлеб в нарезке.