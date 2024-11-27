В Минске жертва мошенников потеряла 260 тысяч рублей и стала на них работать

Так, в течение месяца аферисты выманивали у минчанки деньги, представившись правоохранителями. Сначала женщина перевела на «безопасный счет» все свои личные сбережения, потом взяла кредит, а после под влиянием злоумышленников продала квартиру и тоже отдала все деньги.