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В Минске жертва мошенников потеряла 260 тысяч рублей и стала на них работать

Минчанка дала мошенникам 260 тысяч рублей с продажи квартиры и стала их курьером.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка потеряла квартиру и все сбережения из-за мошенников, а потом еще стала на них работать, рассказали в пресс-службе МВД.

Оперативники задержали 47-летнюю минчанку, являющуюся курьером мошенников, но при разбирательстве выяснилось, что она также их жертва.

Так, в течение месяца аферисты выманивали у минчанки деньги, представившись правоохранителями. Сначала женщина перевела на «безопасный счет» все свои личные сбережения, потом взяла кредит, а после под влиянием злоумышленников продала квартиру и тоже отдала все деньги.

Затем минчанку мошенники еще убедили в необходимости оказывать «содействие правоохранителям» и брать деньги у пенсионеров, якобы для декларирования сбережений.

Всего задержанная перевела злоумышленникам более 260 тысяч белорусских рублей собственных и кредитных средств, а также порядка 30 тысяч белрублей, принадлежащих пожилым минчанам.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Тем временем минчанка потеряла 20 тысяч рублей из-за замены счетчиков, но уличила мошенников: «Под прикрытием милиции поехала на встречу с курьером».

Еще могилевчанин почуял запах дыма в подъезде и спас мужчину.