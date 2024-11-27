В Минске жертва мошенников потеряла 260 тысяч рублей и стала на них работать

Минчанка потеряла квартиру и все сбережения из-за мошенников, а потом еще стала на них работать, рассказали в пресс-службе МВД.
Оперативники задержали 47-летнюю минчанку, являющуюся курьером мошенников, но при разбирательстве выяснилось, что она также их жертва.
Так, в течение месяца аферисты выманивали у минчанки деньги, представившись правоохранителями. Сначала женщина перевела на «безопасный счет» все свои личные сбережения, потом взяла кредит, а после под влиянием злоумышленников продала квартиру и тоже отдала все деньги.
Затем минчанку мошенники еще убедили в необходимости оказывать «содействие правоохранителям» и брать деньги у пенсионеров, якобы для декларирования сбережений.
Всего задержанная перевела злоумышленникам более 260 тысяч белорусских рублей собственных и кредитных средств, а также порядка 30 тысяч белрублей, принадлежащих пожилым минчанам.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве.
Тем временем минчанка потеряла 20 тысяч рублей из-за замены счетчиков, но уличила мошенников: «Под прикрытием милиции поехала на встречу с курьером».
Еще могилевчанин почуял запах дыма в подъезде и спас мужчину.