Воронежскую область в конце последней недели ноября накроет магнитная буря

Буря продлится примерно до 9.00 пятницы, 29 ноября. Причем с 18.00 до 00.00 28 ноября она будет средней силы, затем до шести утра 29-го слабой. Еще три утренние часы — до 9.00 буря будет снова средней. Потом до 18.00 будет затишье. Но с шести часов вечера до 21.00 ученые прогнозируют еще один всплеск магнитной бури.