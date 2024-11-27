Воронежскую область в конце последней недели ноября накроет магнитная буря

Вечером в четверг, 28 ноября, в Воронежской области начнется магнитная буря. Ее нужно ожидать, начиная с 18.00. Об этом в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Буря продлится примерно до 9.00 пятницы, 29 ноября. Причем с 18.00 до 00.00 28 ноября она будет средней силы, затем до шести утра 29-го слабой. Еще три утренние часы — до 9.00 буря будет снова средней. Потом до 18.00 будет затишье. Но с шести часов вечера до 21.00 ученые прогнозируют еще один всплеск магнитной бури.
Метеочувствительные жители Воронежской области в часы магнитных бурь могут страдать от мигрени, бессоницы и тахикардии.