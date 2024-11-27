Главная елка страны засияет в Минске 10 декабря

«Зажжение главной елки — это не только начало новогоднего сезона, но и момент, когда город преображается: огни, гирлянды и украшения создают атмосферу волшебства. Приглашаем всех минчан и гостей столицы присоединиться к празднику», — рассказали в Мингорисполкоме.