Главная елка страны засияет в Минске 10 декабря

По словам организаторов, в прошлом году мероприятие вызвало большой интерес у минчан и гостей города, поэтому было решено сделать его традиционным. Главная елка, установленная на Октябрьской площади, станет символом наступающих праздников.
«Зажжение главной елки — это не только начало новогоднего сезона, но и момент, когда город преображается: огни, гирлянды и украшения создают атмосферу волшебства. Приглашаем всех минчан и гостей столицы присоединиться к празднику», — рассказали в Мингорисполкоме.
Торжество станет ярким началом для праздничной программы, которая развернется по всему городу.