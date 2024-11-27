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Главная елка страны засияет в Минске 10 декабря

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная елка страны засияет яркими огнями 10 декабря на Октябрьской площади в 17.00. Торжественная церемония зажжения даст старт праздничной иллюминации во всей столице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По словам организаторов, в прошлом году мероприятие вызвало большой интерес у минчан и гостей города, поэтому было решено сделать его традиционным. Главная елка, установленная на Октябрьской площади, станет символом наступающих праздников.

«Зажжение главной елки — это не только начало новогоднего сезона, но и момент, когда город преображается: огни, гирлянды и украшения создают атмосферу волшебства. Приглашаем всех минчан и гостей столицы присоединиться к празднику», — рассказали в Мингорисполкоме.

Торжество станет ярким началом для праздничной программы, которая развернется по всему городу.

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