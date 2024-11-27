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Красиво жить не запретишь: Во сколько обходится отдых жителям Молдовы

Отдых через агентство в среднем стоит €560 на человека.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году молдаване потратили на отдых более €540 млн.

Для сравнения: примерно на такую сумму Молдова экспортировала вина за последние пять лет.

Почти 400 тыс. граждан обращаются в турагентства, чтобы организовать свои путешествия.

Некоторым везет еще больше — они планируют 3−4 отпуска в год.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ отметил, что отдых через агентство в среднем стоит €560 на человека без дополнительных расходов.

Сами организовывают свои поездки примерно 460 тыс. молдован.

По словам эксперта, война сократила число поездок в Украину.

Однако люди нашли альтернативу и продолжают путешествовать по международным направлениям.

туризм и отдых
экономика