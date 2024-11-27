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Синоптик Колесов: восточные районы Ленобласти продолжит засыпать снегом

Непогода задержится на востоке региона до четверга.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 75% 760 мм рт. ст. +9°

Обильные снегопады, накрывшие восточные районы Ленинградской области, не отступят еще минимум сутки. Такой прогноз озвучил синоптик Александр Колесов.

Восточные районы области в другой погоде, там ещё предстоящие сутки сохранятся осадки в виде снега и только к пятнице они закончатся. Повышение температуры там очень медленное, поэтому ночью останется слабый минус, а днем к пятнице до +2 гр, — рассказал метеоролог.

Новый циклон, который принесет дожди, усиление ветра и плюсовую температуру, придет в регион только в субботу.