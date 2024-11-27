Синоптик Колесов: восточные районы Ленобласти продолжит засыпать снегом

Восточные районы области в другой погоде, там ещё предстоящие сутки сохранятся осадки в виде снега и только к пятнице они закончатся. Повышение температуры там очень медленное, поэтому ночью останется слабый минус, а днем к пятнице до +2 гр, — рассказал метеоролог.