В БФУ начинают подготовку специалистов по реставрации

«Новость о получении нашим ведущим вузом реставрационной лицензии можно только приветствовать. В перспективе хотелось бы, конечно, получить “полный образовательный цикл”, включая бакалавриат (или специалитет), и, насколько я знаю, работа над этим активно ведется, — отметил руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов. — Реставрация нашим объектам требуется всегда — это непрерывный цикл, который должны обеспечивать преимущественно специалисты на местах».