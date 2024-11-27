Расширяя возможности. Ученые региона изобрели «умную одежду» для спортсменов

Менеджер проекта «Умная одежда» Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Павел Титоренко рассказал, что технология представляет собой специальную форму для тренировок и приложение, которое предоставляет информацию о работе мышц в реальном времени на экране смартфона или компьютера. Благодаря чему можно мгновенно корректировать свои движения для достижения максимальной эффективности. Тренеры или спортивные инструкторы получают более комплексную информацию в виде отчета с графиками напряжения конкретных мышц и могут адаптировать тренировочные программы и комплексы упражнений в зависимости от индивидуальных потребностей спортсмена. Это позволяет более точно фокусироваться на слабых местах и избегать перенапряжения. А это, в свою очередь, снижает риск травм.