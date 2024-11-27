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С 27 ноября в Перми ограничат движение по улице Свердловской

Это связано со строительством сети водоотведения.

Источник: РИА "Новости"

В Перми вводится новое ограничение транспорта. С 27 ноября до 18.00 часов 11 декабря 2024 года временно будет прекращено движение транспорта по улице Свердловской (от улицы Окулова до улицы Монастырской). Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.

«Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по строительству сети водоотведения», — добавили в ведомстве.

Подрядчик обеспечит доступ для прохода пешеходов и проезд транспорта к объектам, расположенным в зоне проведения работ.