Звук взрыва напугал жителей Коминтерновского района Воронежа

Жителей дома № 88 на улице Хользунова в Воронеже ранним утром среды, 27 ноября, напугал громкий взрыв. Запись со звуком хлопка с установленной на подъезде камеры видеонаблюдения опубликовали в социальных сетях.
Местные жители сначала подумали, что взрыв связан с работой средств ПВО. Однако на видео слышно, что перед хлопком кто-то пытается завести припаркованную «Газель». Вероятно, взрыв произошел в автомобиле.
РИА «Воронеж» сообщало, что в ночь на среду, 27 ноября, в Воронежской области дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.