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Звук взрыва напугал жителей Коминтерновского района Воронежа

Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали в социальных сетях.

Источник: РИА "Воронеж"

Жителей дома № 88 на улице Хользунова в Воронеже ранним утром среды, 27 ноября, напугал громкий взрыв. Запись со звуком хлопка с установленной на подъезде камеры видеонаблюдения опубликовали в социальных сетях.

Местные жители сначала подумали, что взрыв связан с работой средств ПВО. Однако на видео слышно, что перед хлопком кто-то пытается завести припаркованную «Газель». Вероятно, взрыв произошел в автомобиле.

РИА «Воронеж» сообщало, что в ночь на среду, 27 ноября, в Воронежской области дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

МЧС