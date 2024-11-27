В Уфе утвержден тариф за использование платных парковок

При этом точная дата начала работы платных парковок в Уфе пока не определена, хотя на участках улиц в историческом центре уже появилась синяя разметка. Как уточнили «Башинформу» в администрации города, постановление о создании платных парковок может быть принято только после утверждения их адресного перечня. Согласно действующему законодательству, мэрия заблаговременно на своем официальном сайте разместит информацию о дате начала использования платных парковок, принятых тарифах и других необходимых водителям моментах.