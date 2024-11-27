Омские сироты пожаловались главе СК Бастрыкину

«В Омской области ситуация с предоставлением жилья сиротам, несмотря на принимаемые меры, остается напряженной. Более 6 тысяч сирот состоят в очереди на получение жилья. Еще одна очередь имеется среди тех, кто ранее обратился в суд и получил решение суда об обязании администрации региона предоставить жилье. Для некоторых из очередников решением жилищного вопроса стало предоставление социальной выплаты в виде жилищного сертификата, но и здесь остаются вопросы, например, по определению суммы дохода, рассчитываемого на семью и необходимого для получения сертификата», — отметили в СК.