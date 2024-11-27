Омские сироты пожаловались главе СК Бастрыкину

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи провел прием граждан. Среди обратившихся к председателю СК были омичи — группа из числа детей-сирот пожаловалась, что долгое время выпускники омских детских домов не могут получить положенное по закону жилье.
«В Омской области ситуация с предоставлением жилья сиротам, несмотря на принимаемые меры, остается напряженной. Более 6 тысяч сирот состоят в очереди на получение жилья. Еще одна очередь имеется среди тех, кто ранее обратился в суд и получил решение суда об обязании администрации региона предоставить жилье. Для некоторых из очередников решением жилищного вопроса стало предоставление социальной выплаты в виде жилищного сертификата, но и здесь остаются вопросы, например, по определению суммы дохода, рассчитываемого на семью и необходимого для получения сертификата», — отметили в СК.
Также на контроле председателя СК остается расследование уголовного дела по статье «халатность, неисполнение решения суда», фигурантами которого выступают сотрудники региональных минобразования и минимущества. О ходе расследования Александру Бастрыкину доложил глава Следственного управления СК по Омской области Виталий Батищев.
Председатель СК России поручил принять меры к скорейшему завершению расследования уголовного дела и представить доклад о ситуации в регионе. Также руководству регионального СУ СКР поручено проводить больше тематических личных приемов граждан для выяснения проблемных вопросов и вариантов их решения.
Напомним, ранее «КП-Омск» писала, что в ноябре ключи от собственных квартир в омских новостройках получили 35 детей-сирот. Еще 9 человек получат жилье до конца года.