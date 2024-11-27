В четверг калининградцев ожидает пасмурная и дождливая погода

Циклон «Тилси» принесет пасмурную и дождливую погоду в четверг, сообщили в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«Основные дожди ожидаются завтра утром по всей области (в дневные часы ослабнут и будут идти временами), в течение всего дня пасмурно и около +3…+6°С (на побережье — теплее, на востоке — прохладнее). Суммарно выпадет около 5−10 мм осадков за сутки», — рассказали специалисты группы.
А вот уже в пятницу под влиянием гребня антициклона осадки прекратятся, появятся шансы на прояснения, температура существенно не изменится.