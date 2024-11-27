В четверг калининградцев ожидает пасмурная и дождливая погода

«Основные дожди ожидаются завтра утром по всей области (в дневные часы ослабнут и будут идти временами), в течение всего дня пасмурно и около +3…+6°С (на побережье — теплее, на востоке — прохладнее). Суммарно выпадет около 5−10 мм осадков за сутки», — рассказали специалисты группы.