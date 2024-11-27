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В четверг калининградцев ожидает пасмурная и дождливая погода

Такую грустную обстановку в регионе устроил циклон «Тилси».

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 75% 760 мм рт. ст. +9°
Источник: Агентство «Москва»

Циклон «Тилси» принесет пасмурную и дождливую погоду в четверг, сообщили в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Основные дожди ожидаются завтра утром по всей области (в дневные часы ослабнут и будут идти временами), в течение всего дня пасмурно и около +3…+6°С (на побережье — теплее, на востоке — прохладнее). Суммарно выпадет около 5−10 мм осадков за сутки», — рассказали специалисты группы.

А вот уже в пятницу под влиянием гребня антициклона осадки прекратятся, появятся шансы на прояснения, температура существенно не изменится.